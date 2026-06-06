El tiempo este primer sábado de junio: máximas en ascenso, cielo poco nuboso y algún chubasco aislado por la tarde

Archivo - Dos hombres toman el sol en la playa de La Malvarrosa. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer sábado de junio de junio en la Comunitat Valenciana amanece con temperaturas máximas en ascenso, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas e intervalos matinales dispersos de nubes bajas, así como algún chubasco aislado por la tarde.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, en el interior del tercio norte habrá nubosidad de evolución diurna sin descartar algún chubasco aislado por la tarde.

Las mínimas, por su parte, sufrirán un ligero ascenso o sin cambios y máximas en ascenso, notable en el interior. El viento soplará flojo y con dirección variable, predominando por la tarde el este y sureste con intervalos de moderado.