El tiempo este sábado en la Comunitat: cielo nuboso, bancos de niebla y temperaturas en ligero ascenso

Archivo - Nubes negras sobre València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana prevé una jornada de sábado con el cielo con intervalos nubosos en la mitad norte y poco nuboso en la mitad sur, así como probables brumas y bancos de niebla por la mañana en el interior de Valencia y Alicante y temperaturas en ligero ascenso.

Según se desprende de la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento soplará flojo de componente oeste, tendiendo a sureste en el litoral de Valencia y Alicante por la tarde.

En cuanto a los termómetros, Alicante alcanzará una máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 12; València, 21 y 11 y Castelló de la Plana, 20 y 11.