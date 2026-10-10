El tiempo este sábado en la Comunitat Valenciana: mínimas sin cambios, máximas en ligero ascenso y cielo poco nuboso

Archivo - Un grupo de personas en la playa de la Malvarrosa, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera este sábado temperaturas mínimas con pocos cambios mientras que las máximas registrarán un ligero ascenso, excepto en el tercio sur que se mantiene sin cambios.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cielo será poco nuboso con nubes altas por la mañana, disminuyendo a cielo despejado por la tarde. Por otra parte, el viento soplará flojo de dirección variable, que tenderá a sur y este en el centro durante las horas centrales, con algún intervalo de moderado en el golfo de Valencia.

En cuanto a los termómetros, Alicante alcanzará una máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 15; Castelló de la Plana, 23 y 12 y València, 24 y 12.