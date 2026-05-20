Todos los sindicatos docentes rechazan firmar el acuerdo y Educación pone fin a la mesa

El representante del sindicato mayoritario STEPV, Marc Candela. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los cinco sindicatos docentes con representación en Mesa Sectorial --STEPV, CSIF, CCOO y UGT, convocantes de la huelga indefinida, y ANPE, que la apoya-- han trasladado a la consellera de Educación, Carmen Ortí, su negativa a firmar en este momento la propuesta de acuerdo para desconvocar el paro.

La Conselleria, tras poner sobre la mesa ayer martes un documento que considera definitivo, había emplazado a las organizaciones sindicales a responder a la oferta en una nueva reunión esta tarde a las 17.00 horas.

A esa hora, los integrantes de los sindicatos han accedido a la reunión jaleados por una multitud de docentes que llevan concentrados desde las 11.00 horas para reclamar a la administración que continúe negociando. 'Consellera dimissió' y 'No tenim por' (No tenemos miedo)' han sido algunos de los lemas que han coreado.

Al inicio del encuentro, la consellera ha pedido su respuesta a los sindicatos, que ha sido negativa en todos los casos. STEPV, CCOO Y UGT han argumentado el rechazo del colectivo docente, reflejado en el hecho de que un 78% de los profesores que hasta las 15.00 horas ha votado en su encuesta ha optado por rechazar la propuesta de la Generalitat.

CSIF ha pedido a la Conselleria ampliar mejoras de este acuerdo a través de la negociación y ha comunicado que, por ahora, no firma el escrito y sigue en huelga indefinida.

Por su parte, ANPE ha expuesto que la propuesta definitiva del acuerdo recoge parte de sus reivindicaciones de ANPE, pero no lo suscribe por considerarlo "insuficiente", además de no recoger aspectos judicializados por este sindicato. ANPE, no obstante, reitera su disposición a continuar negociando soluciones que permitan resolver este conflicto.

Ante esta situación, el equipo de la Conselleria ha dado por finalizada la sesión de negociación, que ha durado apenas 15 minutos, y ha comunicado que ahora deben reflexionar.