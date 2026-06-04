La Tomatina 2026 pondrá el foco en "la inclusión": "Una fiesta por y para todos, accesible y participativa"

Presentación en la Diputación de Valencia de la edición 79 de La Tomatina de Buñol. Se celebrará el 26 de agosto de 2026 en esta localidad valenciana. - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Tomatina de Buñol, la gran batalla de tomates que cada último miércoles de agosto se celebra en esta localidad de la provincia de Valencia, pondrá este año el acento en "la inclusión", un "valor fundamental" para seguir desarrollándola y proyectándola como "una fiesta por y para todos, accesible, acogedora y participativa".

Así lo ha indicado la alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, en la presentación oficial de la próxima edición, que tendrá lugar el 26 de agosto y que alcanzará su 79 edición. La primera edil ha señalado que el objetivo es que esta siga siendo una cita en la que "cualquier persona pueda sentirse parte" de la "gran experiencia" que supone cada año "la fiesta más internacional de la Comunitat Valenciana".

Sanz ha participado en la presentación, que ha tenido lugar en la Diputación de Valencia, junto al presidente de esta institución, Vicent Mompó; el teniente de alcalde de Buñol y máximo responsable de LaTomatina, Sergio Galarza, y el director de RTVE en la Comunitat Valenciana, Mauro Belenguer.

En esta comparecencia se ha anunciado que este medido de comunicación retransmitirá en directo la celebración y creará un documental sobre esta festividad. Además, se ha estrenado nueva página web "totalmente renovada, más moderna, adaptada y accesible" a la que se sumará el uso de pictogramas informativos y se ha dado a conocer el cartel anunciador de la edición 2026.

La alcaldesa ha asegurado que La Tomatina es "la fiesta que mejor representa el espíritu alegre, abierto y acogedor de Buñol", así como "un punto de encuentro de miles de personas llegadas de diferentes partes del mundo". "Es un acontecimiento único que ha sabido evolucionar con el paso del tiempo sin perder su esencia. Es una celebración que combina tradición, convivencia y diversión y que proyecta la imagen de Buñol", ha añadido.

Virginia Sanz ha resaltado también que detrás del "impacto internacional" de este evento "hay algo más profundo y vital: el inmenso orgullo de todo el pueblo". "No sería lo que es hoy sin la implicación absoluta de todos los buñoleros y buñoleras. Son nuestros vecinos los que con su esfuerzo, hospitalidad y pasión sostienen esta fiesta. Son el motor real", ha apuntado.

En esta línea, el teniente de alcalde ha destacado que La Tomatina alcanza este año su 79 edición "gracias al esfuerzo de muchas generaciones" y un "trabajo sordo y constante".

Galarza ha comentado que hay que ir pensando ya en la cita número 80 y ha detallado que el documental que elaborará RTVE se proyectará para entonces, en 2027. Así, ha afirmado que la retransmisión en directo que hará la televisión pública española y ese documental son el resultado de "meses de intensas negociaciones en Madrid".

El teniente de alcalde ha asegurado que "80 años de historia merecen una fiesta que no dure solo un día, sino que sea un año entero de celebración para todos y todas". En este punto, ha agradecido el apoyo que La Tomatina recibe de la Diputación de Valencia y ha confiado en seguir contando con él y en que pueda ser "mayor".

El representante de RTVE ha manifestado que contar sobre el terreno una celebración como la Tomatina y que además cumple ya 79 años se concibe como "un servicio esencial" de la corporación pública.

En esta línea, ha agregado que el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Buñol "pone de manifiesto el interés de RTVE en retransmitir este año" el evento y en "seguir colaborando durante los próximos años".

El presidente de la Diputación de Valencia, ha asegurado que esta institución seguirá estando al lado de esta fiesta. "La Tomatina no solo representa a Buñol, también ya a toda la provincia", ha remarcado Mompó, que ha subrayado la consolidación, el crecimiento y la proyección que esta fiesta ha logrado en solo 79 años frente a otras tradiciones que "tardan siglos en convertirse en universales".

"Hace 80 años nadie se imaginaba que un pueblo valencianos iba a ser conocido mundialmente por una batalla de tomates", ha expuesto el responsable provincial, que ha valorado que esta cita se haya convertido en "una celebración universal".

"VALOR EXTRAORDINARIO"

"No importa de dónde vengan los que participan. No importa el idioma ni su cultura. Durante unas horas, miles de personas procedentes de todo el mundo comparten una misma experiencia en las calles de Buñol. Y eso tiene un valor extraordinario", ha resaltado.

Vicent Mompó ha valorado, asimismo, la apuesta que La Tomatina hace este año por la inclusión. "La sociedad avanza cuando rompe barreras, y las fiestas también", ha dicho, a la vez que ha asegurado que así "más gente disfruta de ellas" y ha manifestado que una tradición se hace "más fuerte cuando es abierta" y "compartida".

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Bajo la premisa de que crecer significa "abrazar la diversidad y no dejar a nadie atrás", el Ayuntamiento de Buñol ha presentado "una batería de medidas novedosas para garantizar la accesibilidad universal" a la fiesta. En esta tarea ha contado con el asesoramiento y la colaboración de Regina, conocida en redes sociales como*@nimasnimano.

Más allá de mantener la tradicional zona reservada para personas con movilidad reducida, el consistorio ha buscado ampliarles su apoyo. De este modo, cualquier persona con discapacidad que quiera asistir y comunique previamente sus necesidades contará con asistencia y acompañamiento por parte de un equipo de voluntarios antes y durante el evento.

El Ayuntamiento ha resaltado también que se ha reforzado para la próxima edición el equipo de voluntarios dedicado en exclusiva al apoyo de estos asistentes.

Se ha implementado la llamada Pulsera '+ ACCESIBLE' como nuevo distintivo de identificación oficial para facilitar el acceso tanto al recinto general como al área reservada.