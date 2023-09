Toni Acosta y Omar Ayuso comparten soledad y referencias literarias en el thriller psicológico 'El sonido oculto'

Protagonizan en el Olympia de València una adaptación de la obra de Adam Rapp, finalista del Premio Pulitzer

(EUROPA PRESS)

El Teatro Olympia de València pone en escena, desde este miércoles y hasta el próximo domimgo, 10 de septiembre, 'El sonido oculto', un thriller psicológico protagonizado por los actores Toni Acosta y Omar Ayuso donde se aborda la "soledad compartida" de una profesora de escritura y su alumno.

La obra de Adam Rapp, finalista del Premio Pulitzer, sitúa la historia en Estados Unidos, sin embargo, la nueva versión adaptada por el director Juan Carlos Rubio acerca el público a Salamanca, donde Julia Martín, una profesora de escritura de la Universidad de Salamanca, atrapada entre libros Dostoyevski y el frío invierno castellano, conoce a Hugo Barroso, un misterioso estudiante que la visita buscando inspiración para su novela.

De forma paradójica, será Hugo quien inspire a Julia para que ésta le pida "un favor casi inconcebible". Julia y Hugo cargan cada uno con su propia historia: el misterio reside en cómo termina.

Respecto a este cambio en la versión de 'El sonido oculto', Omar Ayuso ha explicado que esta modificación de la procedencia de los personajes respondía a que al ser originalmente americanos, "tenían otro tipo de lenguaje emocional entre ellos, muy distinto al lenguaje emocional tan pasional que tenemos los españoles". "Hay mucha jerga que es muy española además de bastantes referencias a autores de la literatura castellana", ha apuntado.

No obstante, Acosta ha hecho hincapié en que, aunque sea una nueva versión de la original, el concepto de la obra es "universal", pues, según ha relatado "las cosas por las que pasa la profesora y que vive, son cosas que vivimos todos y que nos hacen sentirnos identificados".

"La soledad, enfrentarse a la enfermedad, su pasión por la literatura, su frustración de no haber llegado a ser la escritora que quería ser" son los temas que atraviesan a la protagonista y que hacen que "si hicieran la función en Moscú y la vieras, te sintieras identificado", ha puntualizado.

PERDERSE EN LOS LIBROS

Asimismo, Toni Acosta ha indicado que la obra invita al público a descubrir autores de la literatura castellana, lo que considera "cumplir con una misión".

"Leer a mi me hace mejor persona porque me hace reflexionar más sobre diferentes asuntos, y te hace pensar en los distintos puntos de vista que hay en la vida y eso es una de las cosas que más me atrajo de este texto, porque en un primer momento parece que te lleva a un lugar y de repente tiene dos giros que hacen que la gente tenga que estar muy atenta y que se pongan en su piel y piensen: 'Y si me tocara a mi estar allí?", ha subrayado.

Por ello, la actriz ha destacado que la gente sale del teatro con "muchísimas ganas de leer" y de "retomar el placer de perderse en un libro".

En este sentido, Omar Ayuso ha afirmado que "mucha" gente joven ha acudido a las funciones, una generación, según ha considerado "caracterizada por el embotamiento de las redes sociales y por la anestesia digital" que "de repente acude al teatro donde descubre la manera de entender la literatura como un refugio, como un embotamiento sano que te hace crecer", ha resaltado.

Sobre la relación profesora-alumno que se desarrolla durante toda la obra, el actor ha expuesto que en la versión original la dirección final a la que van los dos personajes podía dar a entender una relación sexo-afectiva, pero que este es el "gran cambio" que tiene la dirección de Juan Carlos Rubio dado que en esta versión esto está "un poco más difuminado" porque el público cuando ve la función "no sabe si lo que ha visto es una amistad, una relación de amor platónico o algo fraternal", ha matizado.

"Lo interesante de la obra no era esa relación sexo-afectiva, era esa soledad compartida entre dos personas a las que le distancia tantos años", ha afirmado Ayuso.

PROFESORA Y ALUMNO "PARALELAMENTE"

Por otro lado, la pareja de actores ha afirmado que "paralelamente" a 'El sonido oculto', su relación ha tornado a la de una profesora y un alumno que "aprenden el uno del otro y que se ayudan a crecer como personas".

"Yo voy cumpliendo años y me doy cuenta de que me encanta pasar tiempo con gente joven e inconscientemente e inevitablemente, te conviertes en una maestra porque compartes tus experiencias con ellos. Somos profesores y alumnos sin darnos cuenta muchas veces en la vida", ha destacado Acosta.

En esta línea, Omar Ayuso ha señalado que Toni se ha convertido para él en "un referente muy sano de esta profesión, de lo que supone vivir de esto y hacer una carrera".

"Se ha generado una amistad bastante profunda y bastante íntima. La de Toni como compañera me ha enseñado a crecer mucho, en todos los sentidos porque tiene una manera de entender esta profesión muy sana muy poco ruidosa, muy familiar, muy de equipo y con muy poca tontería", ha insistido.

Por su parte, la actriz de '7 hermanas' ha señalado que se ha sentido "muy respaldada por Omar en el escenario" y que esto "no es algo que se pueda decir de todos los compañeros", pero, ha añadido que "cuando pasa tienes que cuidarlo, mimarlo y agradecer que haya pasado".

"Hay textos donde uno necesita que el otro esté aunque no tenga el mismo volumen, es fundamental para la función porque la función es de dos", ha subrayado.

"SORPRENDERME A MÍ MISMO"

Preguntado por cómo ha sido su primera experiencia sobre las tablas del teatro, el actor de títulos como 'Élite' ha contado que había recibido otras ofertas para hacer teatro pero las había rechazado porque sentirse "un intruso en un escenario" le hubiera pesado "mucho más" que sentirse un intruso en un plató de cine, por lo que ha asegurado que cuando leyó el texto de la obra sabía que era "esa historia".

De este modo, ha confesado que actuar en el teatro le ha permitido sorprenderse a sí mismo porque, según ha explicado, su primer trabajo de interpretación fue en la serie 'Élite' y durante "muchos años" ha sentido "mucha presión" que le hacía "bloquearse ante la cámara, juzgarse y no disfrutar con la interpretación" y que el teatro, ha hecho que esto no sucediera y que se lo pudiera "tomar más como un juego".

Y que por ello, las funciones han hecho que acepte el miedo como "parte propia del proceso creativo" que ha conseguido que "ahora cuando voy a rodar disfruto rodando". "Esta primera experiencia en el teatro se ha convertido en una de las cosas más nutritivas que he hecho en mi vida", ha apostillado.

Respecto a su paso por 'Élite' el actor Omar Ayuso ha criticado que "por desgracia, la fama que te da a nivel interpretativo hacer una serie así, por esta condescendencia y este clasismo intelectual que sufrimos en este país, hace que la gente piense que los actores de esa serie somos malos actores, y honestamente, creo sus actores son buenos".

En este sentido, ha señalado que la fama del teatro es "mucho más agradecida" como profesional. "Es un reconocimiento más pequeño, pero más real, que es directo y que no te permite perderte en la nube del éxito", ha resuelto.