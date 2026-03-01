Tony Rham aboga por una "tecnología humanista": "Cuando un ser humano se vuelve una cosa, pierde su humanidad"

El autor Tony Rham - REMITIDA TONY RHAM/KAIROS

VALENCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El autor Tony Rham aboga por cultivar una "tenología humanista" en la que la persona se coloque en el "centro" en un contexto en el que el mal uso de estas herramientas contribuye a una "crisis de atención". "Cuando un ser humano se vuelve una cosa, pierde su humanidad", advierte.

Rham reflexiona sobre estas cuestiones en 'Las meditaciones cotidianas. El cultivo de la atención a través de las pequeñas cosas', que publica la editorial Kairós. La obra trata en profundidad la actual "crisis de la atención" y cómo abordarla a través de la meditación y la comprensión, explica el autor a Europa Press.

El escritor y formador subraya la importancia de "recuperar las humanidades en todos los ámbitos" para hacer frente a la "crisis de atención" que atraviesa la sociedad, donde "las personas son un número" y "se nos cosifica en el mundo de las pantallas".

"Cuando un ser humano se vuelve una cosa, pierde su humanidad", ha asegurado Rham, quien ha insistido en que "la tecnología no es el problema, nunca lo fue", sino que la complicación radica en "cómo están usando la tecnología unos pocos en contra de la mayoría".

Sobre el público al que se dirige con este libro, señala que "cualquier persona puede leerlo, no tiene por qué saber algo de meditación o autoconocimiento para entender y aplicar lo que se explica en él".

En este punto, recuerda que algunas de las "meditaciones cotidianas" que propone en su obra son "el silencio, el aburrimiento, la intuición, el asombro, la creatividad o el perdón". Según el autor, pueden ser "la primera barrera de contención para no perder nuestra atención" y "llevarnos a tener vidas más alineadas con quienes somos realmente".

Por otro lado, Rham alerta del auge de "personas que quieren aprovecharse de uno con frases hechas y discursos refritos" en el ámbito del autoconocimiento y la meditación.

"BANDERITA ROJA"

"No vas a ser mejor ser humano si te levantas a las cuatro de la mañana o haces flexiones, tampoco si pagas cantidades elevadas de dinero a tu mentor. El autoconocimiento no va de eso. A quien te quiera convencer de que tiene la verdad y puede ayudarte a encontrarla por un módico precio, puedes colocarte una banderita roja. Por ahí no es", ha aseverado.

El valenciano Tony Rham fundó hace cinco años Espacio Mindfulness, un podcast que le dio "muchas alegrías" y que hoy ha evolucionado hasta su formato actual, "un lugar de encuentro para el humanismo, la espiritualidad y el autoconocimiento llamado 'La Pregunta Infinita'", concluye.