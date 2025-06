Torres, sobre Leire Díez y Aldama: "Que los españoles que ven esa imagen saquen sus conclusiones"

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado, sobre la comparecencia pública este miércoles de la exconcejal socialista Leire Díez y la irrupción del presunto conseguidor de la trama del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, que "todo el mundo ha visto lo que ha visto" y ha instado a que "saque sus propias conclusiones de alguien que no es militante del partido". "Que los españoles que ven esa imagen saquen sus propias conclusiones".

Así lo ha afirmado Torres en Catarroja (Valencia), donde ha visitado actuaciones de reconstrucción tras la dana, a preguntas de los medios sobre la comparecencia de Díez, en la que, además, ha irrumpido el presunto conseguidor de la trama del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama.

Al respecto, el ministro ha recordado que se trata de una persona "que se ha dado de baja de la militancia del Partido Socialista". "Alguna imagen he visto, no la he podido seguir (la comparecencia), estaba desplazándome a la Comunidad Valenciana y como ministro no tengo absolutamente nada que decir", ha apostillado.

Y ha agregado: "Todo el mundo ha visto lo que ha visto y saque sus propias conclusiones de alguien que no es militante del partido. Una comparecencia de prensa donde se levanta alguien que está en una situación procesal compleja, porque está imputado en la cárcel y demás, y que los españoles que ven esa imagen saquen sus propias conclusiones".