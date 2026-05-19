Torrevieja (Alicante) prevé acabar de retirar gallinas de sus calles a finales de año

Archivo - Imagen de una gallina - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) prevé haber acabado de retirar gallos, gallinas y pollos de sus calles a finales de este año, tras el verano, cuando el contrato adjudicado a la empresa responsable de esta actuación esté "finalizado".

Así lo ha explicado la concejala de Protección Animal de la ciudad, Concha Sala, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha asegurado que la retirada de estas aves gallináceas se encuentra en un estado "muy avanzado", pero "no" solucionada "del todo".

Además, Sala ha destacado que estas aves se retiran "semanalmente" y ha apuntado que la semana pasada se recogieron "50" ejemplares. Asimismo, ha dicho que la empresa adjudicataria tiene un periodo de un año para efectuar dicha actuación.

En este contexto, la adjudicación a finales del pasado año para capturar estas aves se produjo después de que la mercantil ganadora de la licitación para prestar este servicio declinara el contrato.

La edil apuntó en agosto de 2025, en declaraciones a Europa Press, que "no" tenía "constancia" de ataques de estas aves a personas o incidentes como atropellos por vehículos en la ciudad.

También señaló que el objetivo de estos trabajos es "evitar" que en el futuro pueda haber infecciones, problemas de insalubridad, accidentes de tráfico "al cruzar de un parque a otro" o que algún animal "pique" a personas, especialmente menores o vulnerables.