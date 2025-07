Torró reprocha el "silencio" de Feijóo con el caso Montoro: "Se ha escondido"

VALÈNCIA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reprochado el "silencio" del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, sobre la actuación judicial en el caso del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. "Se ha escondido", ha acusado.

Así se ha expresado este sábado Torró durante su intervención el Comité Nacional del PSPV-PSOE, en relación a la imputación de Montoro poe parte de un juzgado de Tarragona por la presunta modificación de leyes a cambio de beneficios económicos.

Torró se ha preguntado "dónde está Feijóo" y ha reprochado que "todavía no ha dicho ni una sola palabra sobre Cristóbal Montoro". "Un escándalo como nunca hemos visto en España, leyes a la venta, legislación por dinero, y Feijóo sigue sumido en el silencio", ha censurado.

En este sentido, ha criticado que el líder del PP "no cree oportuno explicar a los españoles cómo, bajo el gobierno del Partido Popular, ha sido imputado otro Ministerio al completo". "Al parecer, Feijóo no ve suficiente motivo para salir y pedir perdón en nombre del Partido Popular. No ha dicho ni mu, literalmente se ha escondido. Ese realmente es Feijóo", ha acusado Torró.

Asimismo, ha sostenido que lo del PP "no son casos aislados de corrupción; es toda una cultura, una forma de ser y de hacer política". "Ahora ya sabemos que la condena al PP por beneficiarse de la Gürtel, que acabó con el gobierno de Rajoy, solo era la punta del iceberg de la montaña de corrupción de los gobiernos del Partido Popular", ha espetado.

La secretaria de Organización del PSOE ha defendido que esta situación "demuestra lo diferentes" que son los socialistas y el PP. Al respecto ha afirmado que el PSOE actúa "de inmediato y con contundencia y pidiendo perdón"; mientras que, a su juicio, el PP actúa "siempre amparando a los poderosos, siempre arrastrando los pies y callando la mayor cuando tiene que afrontar un caso de corrupción". "No somos lo mismo ni de lejos", ha apostillado.

A renglón seguido, ha calificado a la Comunitat Valenciana como "epicentro de la corrupción del Partido Popular". "Si enumeráramos uno por uno los casos de corrupción que hemos tenido que sufrir los y las valencianas y todas sus consecuencias, os aseguro que este comité se haría demasiado largo", ha ironizado.

Torró también ha denunciado que el PSOE está "sufriendo un ataque nunca visto en democracia" y ha acusado a "la derecha y la ultraderecha" de "sobrepasar todas las líneas rojas". "Todo vale para machacar al presidente del gobierno. No hay sentido de Estado ni nada que se le parezca. Tienen que apartar al PSOE del gobierno, al precio que sea, aunque para ello se lleven por delante la convivencia de todo un país", ha reprochado.

Por ello, ha tachado al PP de Feijóo de "la peor oposición que ha soportado un Gobierno en democracia". "Su incapacidad para digerir los resultados electorales del 2023 ha degenerado en una actitud antisistema en la que no hay límites ni vergüenza", ha afeado.

"ESPAÑA NO ODIA, ACOGE"

"España no odia, España acoge. Y este país siempre será mucho mejor que todos esos ultras. Merece la pena defender lo hecho y, sobre todo, luchar por lo que vamos a hacer en el futuro. Porque en 2027, Europa y el mundo van a volver a mirar a España, volverán a mirar con esperanza al país que es dique de contención de la ultraderecha, al país que no se resigna como ha hecho Feijóo y el Partido Popular", ha subrayado.

En este contexto, ha sostenido que, "más que nunca, merece la pena dar la batalla" y "defender las siglas del PSOE". "Esto es, sin duda, lo que me llevó a aceptar la Secretaría de Organización. Lo que nos hace estar a todos hoy aquí, unidos con los objetivos claros", ha enfatizado.

Igualmente, Torró puesto en valor que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "haya confiado de nuevo en los valencianos para fortalecer el proyecto y para seguir hacia adelante".