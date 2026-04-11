Un total de 257 conductores pasan a disposición judicial en la Comunitat en marzo por delitos contra la seguridad vial

Archivo - 257 conductores pasan a disposición judicial en la Comunitat en marzo por delitos contra la seguridad vial - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana ha puesto a disposición judicial, como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial, a un total de 257 conductores durante el pasado mes de marzo.

De todos ellos, 116 fueron por conducir sin permiso o licencia, 54 son por la pérdida total de puntos, 14 por ser privado cautelarmente por decisión judicial, dos por ser privado definitivamente por decisión judicial y 46 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Además, 131 fueron por circular bajo los efectos de bebidas alcohólicas, seis por conducción temeraria, uno por exceso de velocidad y tres por conducir con drogas en el organismo.

Por provincias, en la de Valencia se actuó contra 59 conductores por carecer de permiso o licencia, 59 por conducir bajo los efectos del alcohol, dos por conducir con drogas en el organismo, y cuatro por conducción temeraria.

Asimismo, en la provincia Castellón se actuó contra 21 conductores por carecer de permiso o licencia y 21 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol.

Finalmente, en la de Alicante se actuó contra 36 conductores por carecer de permiso o licencia, 51 por conducir bajo los efectos del alcohol, uno por exceso de velocidad, uno por conducir con drogas en el organismo y dos por conducción temeraria.