Una trabajadora social de Elche (Alicante) denuncia agresiones verbales de una familia y el COTSA las condena

ALICANTE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una trabajadora del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha denunciado ante la Policía Nacional que ha sufrido agresiones verbales e intimidatorias por parte de una familia de usuarios a los que ella atiende, según ha informado el Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante (COTSA), que ha mostrado su "apoyo y solidaridad" con esta empleada y su "rechazo y condena" ante estos hechos.

Asimismo, la empleada ha solicitado al consistorio ilicitano que se persone como acusación particular porque los hechos sucedieron durante su jornada laboral y en el desempeño de un servicio público. También ha reclamado la "implementación urgente de medidas de seguridad" en el centro social del municipio.

En un comunicado, el COTSA ha indicado que esta trabajadora, colegiada en la organización, tuvo que recibir "asistencia médica urgente" debido a una "importante crisis de ansiedad" y a que se encontraba en estado de nerviosismo por lo ocurrido.

Y ha añadido que, "por desgracia", el caso de esta empleada "no es aislado" y que ante situaciones como esta "no es suficiente un plus de peligrosidad o botón del pánico", sino que "es de obligatoria responsabilidad que la administración proporcione seguridad" a los trabajadores sociales "que ejercen su labor con los pocos medios de los que disponen y la lentitud de respuesta administrativa, donde ellos no son culpables, sino el canal de ayuda".

"OBLIGACIÓN DE VELAR POR LA INTEGRIDAD"

Desde el COTSA han realizado un llamamiento "a la reflexión y al respeto mutuo" y han subrayado que "las relaciones son fundamentales para seguir construyendo una atención social de calidad y cercana". Además, han recordado "la obligación de las administraciones públicas" de "velar por la integridad general de sus trabajadoras y trabajadores".

Asimismo, recuerdan que "la violencia, en cualquiera de sus formas, nunca está justificada y vulnera los principios de respeto y convivencia" que rigen labor diaria de estos empleados con la ciudadanía.

"Los y las profesionales de los servicios sociales trabajan cada día con compromiso y dedicación para garantizar los derechos y la atención de las personas y es imprescindible que desarrollen su labor en un entorno seguro y digno", ha especificado.

Y ha continuado: "Expresamos nuestro apoyo a la trabajadora afectada y también al equipo de trabajo social, como entidad de derecho público que trabajamos también por la defensa de la integridad de todo el personal de los servicios sociales", han agregado.

Igualmente, desde el Consejo General del Trabajo Social también han lamentado "profundamente" y "enormemente" la agresión que ha sufrido esta semana la trabajadora del Ayuntamiento de Elche y ha mostrado su "total repulsa a cualquier tipo de acto violento hacia cualquier profesional".