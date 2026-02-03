Trabajadores de CaixaBank protestan en València contra "el reparto desigual de beneficios"

Protesta de CCOO PV en la sede de CaixaBank - CCOO PV

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de CaixaBank se han concentrado este martes a mediodía ante la sede de la dirección territorial de la entidad en València, en la calle Pintor Sorolla, para denunciar "el reparto desigual de beneficios" por parte de la empresa y exigir mejoras salariales para la plantilla.

La movilización se produce después de que CaixaBank anunciara un beneficio neto de 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8% más que el año anterior, "mientras la presión comercial sobre la plantilla se intensifica sin que se traduzca en mejoras retributivas", ha denunciado CCOO PV.

La sección sindical de CCOO en CaixaBank, sindicato mayoritario en el sector financiero, reclama la apertura inmediata de una mesa de diálogo que aborde tres puntos fundamentales: la revisión del sistema de retribución variable, el establecimiento de una paga de beneficios para la plantilla y la implementación de medidas efectivas para mejorar el clima laboral en las oficinas.

La movilización en la capital valenciana "refleja la determinación de la plantilla de CaixaBank por conseguir un reconocimiento justo de su contribución a los resultados empresariales, en un momento en que la entidad financiera se consolida como una de las más rentables del país", ha subrayado CCOO PV.

La concentración de València se ha sumado a las protestas celebradas simultáneamente en otras once ciudades españolas, incluidas Barcelona, Madrid, Sevilla, Granada, Murcia, Pamplona, Toledo, Tenerife, A Coruña y Burgos.