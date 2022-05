Trasladada al hospital una persona por intoxicación de humo en el incendio de una vivienda en avenida Aragón de València

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido trasladada al hospital este sábado tras sufrir una intoxicación de humo en el incendio de una vivienda de la avenida Aragón de València, según ha informado la Policía Local.

El fuego se ha iniciado sobre las 12.20 horas y ha afectado al exterior de la vivienda, situada en la planta 14, el último piso del edificio, en el número 38 de la avenida de Aragón.

No obstante, el área afectada se ha limitado únicamente al balcón de la misma y no ha afectado al interior del piso. Los bomberos han extinguido el incendio antes de las 13.30 horas, han indicado las mismas fuentes, que no han precisado las causas del mismo.

Hasta el lugar se han movilizado varias unidades de bomberos del Ayuntamiento de València de los parques Norte, Sur y Campanar.