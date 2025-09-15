Una treintena de establecimientos de alta cocina ofrecen sus tapas a precios populares en Alicante Gastronómica - ALICANTE GASTRONÓMICA

ALICANTE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de establecimientos de alta cocina ofrecerán al público sus tapas a precios populares en el 'Rincón de las Estrellas y los Soles' de la nueva edición de Alicante Gastronómica.

La iniciativa es "uno de los platos fuertes" de esta cita y su espíritu experiencial busca "acercar la cocina de prestigio al gran público", según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

Esta edición, que se celebrará entre el 3 y el 6 de octubre en IFA-Fira Alacant, contará también con la presencia de la 'Barra Solidaria', una iniciativa del grupo del sector Eurotoques que recaudará a favor de la entidad Acción Contra El Hambre y Restaurantes Contra el Hambre.

Para la presidenta de la Feria, Gema Amor, este espacio "permite al gran público acceder a las creaciones de los mejores restaurantes del panorama actual a precios populares".

"La feria se convierte en un punto de encuentro de los verdaderos críticos gastronómicos, cualquier amante de la cocina y del buen comer, con los chefs más reputados y reconocidos dentro del panorama nacional", ha resaltado.

MÁS DE 260 EXPOSITORES

Esta edición de Alicante Gastronómica congregará a más de 130 Estrellas Michelin y Soles Repsol, con más de 260 expositores de todos los sectores, y 450 ponencias, talleres y catas, donde se darán cita los dos grandes protagonistas: "la mejor cocina y el gran público".

El 'Rincón de las Estrellas y los Soles' "es una manera de ofrecer el acceso a las tapas de alta calidad a todos los paladares y a todos los bolsillos", han apuntado desde la organización.

En este rincón se tiene acceso a las creaciones de los grandes chefs y expertos culinarios de la provincia y de diferentes puntos de la Comunitat Valenciana. También habrá representación de Castilla-La Mancha, que propondrá una parte de su oferta en las barras de Alicante Gastronómica.

Cada uno de ellos ofrecerá sus creaciones especiales en forma de tapa, el producto "más característico" e "identitario" de la cocina española en "todo el mundo". La tapa ofrece la manera "más fácil" y "cómoda" de disfrutar del arte culinario de cada uno de los rincones del país y trabajar ingredientes diferentes en formatos distintos, lo que permite a cada uno de los expositores "ofrecer la manera de entender su peculiar manera de crear nuevos platos".

Los invitados a este rincón exclusivo, "único" dentro de la oferta ferial de toda España, son El Xato de Cristina Figueira, Abadol Restaurante, Nazario Cano, Nou Manolín, Espacio Montoro, La Taberna del Gourmet, D'Excaro&Ossadía, Plegat, Ampar Restaurante, Alma Marina, Sezar Café, y Marmarela Coctail.

Asimismo, en la iniciativa de Eurotoques participan La Finca de Susi Díaz, Lula de Aurora Torres, Calparadis, Quique Dacosta, Torreblanca, L'Escaleta, El Granaíno, Simposio de Roger Julián, Min Gourmet Experience, El Antojito, El Vermut Carmen&Paco, La Picaeta, Restaurante Marino, Malajuana, Hangry, CateringG, Brel, VegaBodas, El Gastro Asesor, Juan Pablo Hernández y Luga Sabores. En este rincón colaboran empresas como Coca Cola y Estrella Levante.