Tres carreteras secundarias de la provincia de Castellón, todavía cortadas por las fuertes lluvias

CASTELLÓ 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres carreteras secundarias de la provincia de Castellón permanecen esta mañana cortadas como consecuencias de las fuertes lluvias que desde ayer descargan sobre la zona y la provincia de Valencia.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), se trata de vías secundarias y, a las 7 horas de este martes, permanecían cortadas.

Es la CV-137, en Càlig; la CV-200, en Almedíjar; y la CV-1486, en Cabanes, han concretado las mismas fuentes.