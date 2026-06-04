Tres detenidos acusados de explotar laboralmente a extranjeros: trabajaban 18 horas y no cobraban

Agente de la Guardia Civil de Valencia en tareas de investigación - OPC

VALÈNCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas acusadas de explotar laboralmente a extranjeros en las localidades valencianas de Náquera y Tous: trabajaban hasta 18 horas sin descanso y no percibían ningún salario, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Técnica de Policía Judicial tuvo conocimiento de la existencia de una posible situación de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La situación se estaría desarrollando en Náquera y Tous, localidades donde residían varios hombres y una mujer, todos ellos de nacionalidad nepalí.

Tras varias gestiones, los agentes tomaron denuncias a 25 hombres y a una mujer. Todos ellos manifestaron haber sido explotados laboralmente, llegando a trabajar hasta 18 horas sin descanso y sin percibir salario alguno. Además, residían en una casa en condiciones sumamente precarias.

Tras identificar a los presuntos explotadores y confirmar lo expuesto en las denuncias presentadas, se arrestó al propietario de una de las viviendas en las que residían, a quien se le atribuye un delito de coacciones. Las detenciones han tenido lugar en las localidades de Nules y Valencia.

A raíz de las primeras denuncias tomadas, los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de más ciudadanos nepalís residiendo en la localidad de Venta del Moro en las mismas condiciones. Se realizaron las oportunas gestiones y se comprobó que, efectivamente, había ciudadanos de nacionalidad nepalí e india residiendo en condiciones de insalubridad y siendo explotados laboralmente. Llegaron a vivir hasta 60 personas en una única habitación, sin agua caliente, ni luz y sin apenas comer, según declaraciones de una de las víctimas.

Por todo ello, se tomó declaración a 35 personas de entre 21 y 41 años, 3 de ellas mujeres y se ha detenido en la localidad de Venta del Moro a tres personas: dos de nacionalidad pakistaní de 30 y 49 años, y uno de 51 años y nacionalidad española, además de la detención del propietario de una de las viviendas. Dos de ellos han ingresado en prisión.

Se les atribuyen los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, coacciones, amenazas y pertenencia a grupo criminal.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Mujer Menor (EMUME) de la UOPJ de la Comandancia de Valencia. Se ha contado con intérpretes de Nepal e India. Las diligencias han entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Alzira Plaza número 7 y de Requena número 1.