Tres detenidos acusados de robar balizas V-16 del interior de coches en pocas horas en Sant Vicent del Raspeig - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres hombres acusados de 26 delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos presuntamente cometidos para sustraer balizas V-16, obligatorias desde el pasado 1 de enero y que en la actualidad tienen alta demanda en el mercado negro.

Al parecer, los robos se perpetraron durante la madrugada de 26 al 27 de enero, de manera escalonada, en un radio de actuación muy reducido dentro del casco urbano y en ese breve periodo de tiempo, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los autores supuestamente fracturaron las ventanillas de numerosos vehículos, tanto turismos como vehículos mixtos, y se apropiaron también de efectos personales, herramientas de trabajo y dinero en metálico.

El elevado número de vehículos afectados, un total de 26, así como el perjuicio económico ocasionado a los propietarios, generó una importante alarma social entre los vecinos de la localidad. Ante esta situación, el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Sant Vicent del Raspeig asumió la investigación.

En una primera fase, los agentes analizaron el 'modus operandi' y detectaron un nexo común: la sustracción sistemática de las balizas de señalización V-16, elemento de seguridad obligatorio desde el pasado 1 de enero y que actualmente presenta una elevada demanda en el mercado negro.

Las gestiones de investigación permitieron identificar a tres sospechosos, todos ellos varones con numerosos antecedentes por delitos de similar naturaleza. Se intensificaron las vigilancias y seguimientos, así como el control de sus actividades y horarios, al comprobar que los investigados residían en la localidad de Ibi.

La investigación se vio dificultada por la falta de actividad laboral de los encartados y por sus recientes cambios de domicilio, lo que obligó a los agentes a realizar múltiples desplazamientos para continuar con las pesquisas.

De forma paralela, se desarrollaron actuaciones encaminadas a la recuperación de parte de los efectos sustraídos, que una vez localizados fueron devueltos a sus legítimos propietarios, quienes manifestaron su agradecimiento por la rápida y eficaz actuación de los investigadores, según ha apuntado la Guardia Civil.

ARRESTADOS EN IBI

El pasado 3 de febrero, los agentes se desplazaron hasta la localidad de Ibi, donde arrestaron a los tres presuntos autores. Los detenidos, a quienes se les imputan 26 delitos de robo con fuerza, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Ibi, que ha decretado su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.