Tres detenidos acusados de robar en dos gasolineras de L'Alqueria de la Comtessa y Real de Gandia

Detenidos los autores de robos en estaciones de servicio de Gandía - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como las presuntas autoras de los robos con violencia e intimidación en dos estaciones de servicios de las localidades de L'Alqueria de la Comtessa y Real de Gand'a (Valencia), según ha informado el Instituto armado en un comunicado.

Los robos se produjero los días 15 y 17 de febrero y en ellos una persona encapuchada y armada con un martillo de grandes dimensiones, tras intimidar a los trabajadores, se hizo con la recaudación de ambas estaciones de servicio. Tras interponer las correspondientes denuncias, la Guardia Civil de Oliva se hizo cargo de las investigaciones para tratar de esclarecer los hechos.

Los agenes lograron identificar al presunto autor material de los robos con violencia e intimidación, así como a las dos personas que, al parecer, colaboraron en la perpetración de los delitos. Dos de los autores fueron detenidos en la localidad de Gandia y, pocos días después, los agentes encontraron en la localidad de Dénia (Alicante), a la mujer relacionada en los hechos.

Los detenidos tienen 31, 38 y 40 años y nacionalidades española y armenia y se les atribuyen delitos de robo con violencia e intimidación. Uno de ellos ha ingresado en prisión. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva y las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Gandía.