Tres detenidos acusados de robar de un tirón un colgante a una anciana en Sant Vicent del Raspeig (Alicante)

Archivo - Imagen de archivo de la comisaría de la Policía Local de Sant Vicent del Raspeig (Alicante) - AYTO SANT VICENT DEL RASPEIG - Archivo

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Vicent del Raspeig (Alicante) ha detenido a tres personas acusadas de participar en el robo de un colgante con el método del tirón a una anciana mientras estaba mirando un escaparate de un establecimiento de la localidad.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, sobre las 18.00 horas, en calle Sol, cuando la víctima se encontraba junto a una tienda de muebles, ha informado el consistorio de este municipio en un comunicado.

En ese momento, un varón que caminaba en sentido contrario presuntamente se aproximó a la mujer de avanzada edad y le robó el colgante de un tirón. Según algunos testigos, fueron tres las personas que al parecer participaron en los hechos.

La Policía Local estableció un servicio de búsqueda para encontrar a los supuestos autores. Durante el operativo, se recibió la llamada de un vecino que indicó haber visto a tres jóvenes en las inmediaciones de la calle General Prim.

Los agentes se personaron en la zona y lograron identificarlos gracias a los datos descriptivos proporcionados y al reconocimiento de la víctima y de algunos testigos. Tras la detención, se realizaron las diligencias necesarias para la posterior puesta a disposición judicial de los sospechosos.

El cuerpo municipal ha agradecido la colaboración ciudadana, "que resultó fundamental para localizar e identificar a los presuntos autores", han apuntado desde el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig.