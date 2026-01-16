Tres detenidos acusados de robar en viviendas de municipios de Alicante y Valencia

Efectos intervenidos en el marco de la operación por la que se ha detenido a tres personas acusadas de robar en viviendas de municipios de Alicante y Valencia - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres y una mujer de entre 39 y 44 años como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza en el interior de viviendas de varios municipios de Alicante y Valencia, de tráfico de drogas y de pertenencia a organización criminal. Gracias a esta actuación, se han esclarecido nueve robos en inmuebles de Xàbia, Benissa, Teulada-Moraira, Tibi y Cullera.

La investigación se inició en noviembre, cuando el instituto armado detectó un aumento de sustracciones en domicilios, principalmente en una zona residencial de la población alicantina de Xàbia.

En los hechos investigados, los autores sustraían mayoritariamente joyas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, accesorios y ropa de marca. Tras las primeras pesquisas, se constató que este mismo fenómeno delictivo se estaba produciendo también en otros municipios cercanos como Teulada, Benissa y Cullera, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Ante el repunte de este tipo de delitos, cometidos siguiendo un mismo 'modus operandi', basado en el método del escalo o la fractura de puertas y ventanas y aprovechando la ausencia de los moradores, y ante la "creciente preocupación vecinal y alarma social generada", el Puesto Principal de la Guardia Civil de Xàbia inició una investigación.

Durante la fase operativa, se realizaron vigilancias para controlar las actividades y rutinas de los sospechosos. Estas labores resultaron "especialmente complejas" debido a las contravigilancias efectuadas por los investigados y al uso de vehículos de alquiler, que cambiaban con frecuencia.

REGISTROS EN DOS DOMICILIOS DE BENIDORM

Una vez plenamente identificados los presuntos autores, se procedió a la entrada y registro de dos domicilios, ubicados en Benidorm. Los registros, realizados el pasado diciembre, contaron con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad número 3 de Valencia, el Grupo Cinológico de Alicante y el Equipo Territorial de Policía Judicial de Xàbia.

Durante las entradas y registros, se intervinieron "numerosos objetos de valor" presuntamente procedentes de los robos investigados, así como ropa y herramientas al parecer "utilizadas para la comisión de los delitos".

Además, los agentes se incautaron de un arma de aire comprimido, diversos dispositivos electrónicos y una "importante cantidad de sustancias estupefacientes". En concreto, 88 gramos de cocaína, 48 gramos de cocaína rosa, once pastillas de anfetamina, cinco gramos de anfetamina, 20 gramos de heroína y seis gramos de metanfetamina.

A los detenidos se les imputan nueve delitos de robo con fuerza en el interior de viviendas, uno contra la salud pública por tráfico de drogas y otro por pertenencia a organización criminal. Los dos varones arrestados han ingresado en prisión provisional.

"Esta operación ha permitido devolver la tranquilidad a los vecinos de la comarca, así como recuperar una gran cantidad de los objetos sustraídos, muchos de los cuales ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios", ha señalado la Guardia Civil.