Tres detenidos en Orihuela (Alicante) al desmantelar dos puntos de venta de drogas

Imagen del operativo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Orihuela (Alicante) a una mujer y dos hombres de entre 43 y 50 años acusados de tráfico de drogas y receptación. En el marco de esta actuación, ha desmantelado dos puntos de venta de estupefacientes.

La investigación se inició tras tener conocimiento los agentes de la Brigada de Policía Judicial de Orihuela de la existencia de dos domicilios desde los que presuntamente se distribuían sustancias como hachís y marihuana.

Los policías observaron cómo a las dos viviendas acudía una "gran afluencia" de personas y comprobaron que tras salir de allí portaban algún tipo de sustancia estupefaciente que presumiblemente habían adquirido en esos domicilios, ha indicado el cuerpo de seguridad en un comunicado.

Durante la investigación, los agentes vieron que los investigados supuestamente estaban receptando objetos robados de valor que intercambiaban por droga a los consumidores que acudían a los dos domicilios a obtenerla.

Tras diversas gestiones, identificaron plenamente a los tres moradores de los dos domicilios. Para finalizar la investigación y ante la "seguridad" de que las dos casas estaban siendo utilizadas como puntos de venta de drogas, los agentes solicitaron un mandamiento de entrada y registro.

Así, en los dos registros se incautaron de diversos envoltorios que contenían dosis de droga, con un total de 44 gramos de hachís y 45 gramos de marihuana, además de múltiples útiles para el manejo, dosificación y distribución de las sustancias estupefacientes.

Por otro lado, los agentes intervinieron nueve teléfonos móviles, 14 relojes, 12 taladros y otro tipo de maquinaria como lijadoras, sierras radiales, sopladoras, batidoras de cemento, así como una bicicleta y tres patinetes.

Tras el análisis de los objetos intervenidos, los agentes los han relacionado hasta el momento con seis robos con fuerza presuntamente cometidos en Orihuela. Las víctimas de las sustracciones han sido avisadas y les han sido devueltas sus pertenencias.

Los agentes continúan realizando gestiones con el resto de objetos para averiguar su procedencia y poder esclarecer otros posibles delitos. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del juzgado de guardia de Orihuela.