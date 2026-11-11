Tres detenidos en las primeras horas de la huelga en València

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las primeras horas de este miércoles, durante la huelga general, a tres hombres en la rotonda de la Universidad Politécnica de València (UPV).

Según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura, los efectivos han detenido a estos tres hombres, de entre 24 y 34 años, esta mañana en la rotonda del Mirador.

A estos arrestados se les atribuye un delito de atentado contra la autoridad y, a dos de ellos, además, se les imputa un delito contra desórdenes públicos.