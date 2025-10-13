Tres detenidos en Silla (Valencia) acusados de sustraer cinco toneladas de cobre

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Silla a tres personas acusadas del robo de 5.000 kilogramos de cobre y del hurto de catalizadores, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Las pesquisas se iniciaron tras la sustracción del catalizador de un vehículo mientras estaba estacionado en una conocida calle de la localidad.

Los investigadores lograron identificar una furgoneta que relacionada con el incidente. También se comprobó que, días después del robo del catalizador, la misma furgoneta volvió a desplazarse hasta la misma calle, donde aparcó de manera sospechosa entre dos vehículos.

Mientras los agentes se encontraban en labores de vigilancia, avistaron la furgoneta y observaron que cargaba mucho peso. Tras seguir sus pasos, llegaron a un centro de gestión de metales cercano.

En este momento interceptaron el vehículo y comprobaron que en el interior había un total de tres toneladas de cable de cobre de telefonía. Se verificó que horas antes, en el centro de gestión de metales al que se dirigían, los ocupantes de la furgoneta habían vendido otras dos toneladas del mismo cable.

Por estos hechos han sido detenidos tres hombres de 22, 33 y 34 años, todos de nacionalidad rumana, y se han aprehendido 5.000 kilogramos de cable de cobre de telefonía.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Silla. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carlet.