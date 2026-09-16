Tres detenidos por la venta ilegal en España y otros lugares de Europa de 22.000 litros de un herbicida restringido

ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de 31, 59 y 68 años por la supuesta venta ilegal a través de internet de más de 22.000 litros de un herbicida restringido, ya que era de uso exclusivamente profesional, pero acababa en manos de compradores sin autorización ni formación para manipularlo. Al parecer, era distribuido por diferentes lugares de Europa, incluida toda España y principalmente Francia.

En el marco de esta operación, los investigadores han practicado registros en La Nucia (Alicante) y han bloqueado tres cuentas bancarias en las que se facturaron cerca de 800.000 euros en poco más de dos años. Se les atribuyen delitos contra la salud pública, contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la propiedad industrial, de riesgo catastrófico y de organización criminal, según ha explicado el instituto armado en un comunicado.

El Área de Investigación del Puesto Principal de Altea inició las pesquisas a raíz de una inspección realizada por el servicio de Sanidad Vegetal de la Conselleria de Medio Ambiente en una empresa de la comarca, en la que se detectaron ventas inusualmente elevadas de este herbicida a un mismo usuario.

Se trata de un producto sometido a una "estricta trazabilidad" por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, debido a su elevada toxicidad para las personas, el medio acuático y el medio ambiente, y cuya adquisición, almacenamiento y aplicación exigen estar en posesión de los carnés profesionales correspondientes, han resaltado desde la Guardia Civil.

INVESTIGACIÓN

Las gestiones desarrolladas por los investigadores permitieron determinar que ese comprador, autorizado únicamente para utilizar el producto, pero no para revenderlo, al parecer lo adquiría de forma continuada mediante transacciones que eran en apariencia legales y lo introducía después en el mercado en línea, rompiendo, así, la cadena de trazabilidad.

Según los investigadores, el herbicida se comercializaba en toda España y en distintos países europeos, principalmente Francia, a través de plataformas de venta y de una página web creada expresamente para ello.

Desde el instituto armado han resaltado que la compra de este líquido por parte de personas sin autorización ni formación "incrementa de forma sustancial el riesgo para la salud pública, el medio ambiente y la sanidad animal".

REGISTROS

Por este operativo, los agentes practicaron dos registros, uno en la vivienda del principal investigado y otro en la empresa suministradora, ambos en La Nucia, con la colaboración del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

En el domicilio fueron intervenidos 33 envases de un litro del herbicida, además de cajas, etiquetas y material de embalaje preparado para los envíos. Presuntamente la sustancia se almacenaba en la propia vivienda, que carecía de cualquier medida de seguridad para este tipo de productos y en la que también residía una menor.

La investigación ha permitido, igualmente, el bloqueo de tres cuentas bancarias en las que el principal investigado facturó alrededor de 800.000 euros en poco más de dos años, así como la intervención de tres turismos de alta gama y una motocicleta.

En el registro de la empresa se obtuvo la documentación contable relativa a las ventas del herbicida. Los informes periciales sobre la toxicidad del producto han sido emitidos por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil.

Así, los agentes arrestaron a los dos socios administradores de la empresa como presuntos cooperadores necesarios, quienes quedaron en libertad tras declarar, mientras que el principal investigado fue detenido y puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Vila Joiosa, que acordó su libertad con la imposición de medidas cautelares.