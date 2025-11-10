Tres figuras recordarán en una plaza de Torrent los autobuses lanzadera que ayudaron a la movilidad tras la dana

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres figuras en la Plaza de la Unió Musical de Torrent (Valencia) recordarán para siempre la ayuda que la localidad recibió durante la emergencia postdana a través de los autobuses lanzadera que unieron la localidad con València y que comenzaron a funcionar el 11 de noviembre.

Los vehículos llegaron a Torrent dos semanas después de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó el municipio prácticamente aislado al destruir el puente sobre la CV-36, las pasarelas sobre los barrancos del Poyo y de l'Horteta y al inutilizar el trazado de Metrovalencia entre Torrent y València Sud, según ha señalado el consistorio en un comunicado.

En esos días de emergencia, la Generalitat Valenciana, a través de la Autoridad del Transporte Metropolitano de València (ATMV), activó un servicio gratuito de autobuses lanzadera con la colaboración de distintas comunidades autónomas.

"Fue un gesto de enorme generosidad que Torrent no olvidará jamás", ha subrayado la alcaldesa Amparo Folgado, quien ha subrayado que "aquellos autobuses no solo transportaban personas, sino también esperanza. Representaron lo mejor que puede dar de sí la cooperación entre territorios cuando la solidaridad se impone a cualquier diferencia".

Coincidiendo con este primer aniversario, el Ayuntamiento de Torrent ha presentado tres esculturas en la Plaza de la Unió Musical, en el mismo lugar desde donde partían los autobuses lanzadera hacia València. Las figuras, de acero en colores blanco, naranja y verde, evocan los vehículos que garantizaron la movilidad durante los meses posteriores a la dana.

En la presentación, la alcaldesa Amparo Folgado ha explicado el significado de este nuevo conjunto escultórico: "es un recuerdo a la solidaridad que durante ocho meses aquí, en la plaza de la Unió Musical, se hizo patente con la ayuda que llegó desde muchísimas comunidades autónomas y de aquellos conductores que de forma solidaria se trasladaban a la ciudad de Torrent para darnos esa movilidad que habíamos perdido".

"Hemos querido hacer este pequeño monumento con estos autobuses de acero que nos recuerdan aquellos meses en los que hacíamos cola para ir a nuestros trabajos, a realizar gestiones o visitar a nuestras familias", ha añadido y ha destacado que es su forma "de decirles gracias, que no lo olvidaremos y que siempre Torrent y el resto de comunidades autónomas que nos ayudaron estaremos unidos desde la solidaridad, desde el recuerdo y desde el corazón".

El dispositivo de transporte operó durante ocho meses, hasta la reapertura de Metrovalencia en junio de 2025, permitiendo realizar más de 62.500 expediciones, 600.000 kilómetros recorridos y más de 2,2 millones de desplazamientos.

Las líneas conectaban Torrent con la calle San Vicente Mártir de València con paradas en Cruz Cubierta, Giorgeta, Plaza de España y posteriormente Zafranar, con una frecuencia de cinco minutos y servicio de 6:00 a 22:00 horas. Miles de vecinos pudieron acudir cada día a sus trabajos, centros educativos, hospitales o a reencontrarse con sus familias, en un momento en el que la movilidad estaba "prácticamente colapsada".