Tres personas detenidas de la misma familia que formaban un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas

Material intervenido. - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las localidades alicantinas de Elche y Santa Pola a tres miembros de una misma familia que formaban parte de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas a pequeña escala.

La investigación tuvo su inicio el pasado mes de julio cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en una zona concreta de la localidad de Elche podrían estar distribuyéndose varios tipos de drogas a pequeña escala, principalmente cocaína, según ha indicado este mismo cuerpo.

Tras recabar algunos datos y realizar diferentes gestiones policiales los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante localizaron una vivienda en Elche desde la que efectivamente todo apuntaba que se estaba traficando con drogas, concretamente se estaba vendiendo cocaína al menudeo.

Los agentes identificaron a una mujer como residente de esa vivienda desde la que, tras contactar previamente con los compradores, se desplazaba a diferentes lugares cercanos a la vivienda para realizar la transacción con el comprador, tomando estas medidas de seguridad para no levantar sospechas entre los vecinos y así evitar que una gran afluencia de personas acudieran a la vivienda.

Por otro lado, al evitar que los compradores acudiesen a su domicilio también dificultaba la localización del lugar en el que guardaba la droga y ante una posible investigación despistar a los agentes acerca del lugar utilizado para guardar la droga.

Siguiendo con la investigación los agentes comprobaron que la droga llegaba a ese domicilio procedente de otro lugar y suministrada por un varón que resultó ser cuñado de la principal investigada, identificando finalmente los investigadores el domicilio de este varón el cual estaba situado en la localidad alicantina de Santa Pola.

Además, la hermana de la principal investigadora, pareja del segundo investigado, no solo estaba al tanto de la actividad ilegal que ejercían tanto su hermana como su pareja, sino que además colaboraba en el tráfico de drogas transportando la droga desde una vivienda a otra.

Finalmente los agentes llevaron a cabo cinco entradas y registros en dos domicilios de Elche y tres de Santa Pola utilizados por los investigados en los que incautaron 604 gramos de cocaína, 64 gramos de MDMA (metanfetaminas), 14 gramos de tusi (cocaína rosa), 6 gramos de anfetaminas e intervinieron 6.225 euros, cuatro teléfonos móviles y el vehículo utilizado para transportar la droga entre ambas localidades.

Los detenidos, dos mujeres y un hombre de 55, 39 y 43 años respectivamente, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Elche.