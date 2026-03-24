El TS inadmite el recurso de Per l'Horta y avala el Plan Especial de la ZAL del Puerto de València

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VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por Per l'Horta en la vía judicial abierta contra la aprobación del Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València, un caso que ha supuesto décadas de batalla en los tribunales desde que se aprobó el proyecto en 1999.

En concreto, en una providencia avanzada por el diario Levante y consultada por Europa Press, el Supremo acuerda la inadmisión a trámite del recurso de casación contra la sentencia del 30 de septiembre de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que desestimaba el recurso interpuesto contra la resolución del 17 de diciembre de 2018 de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio que aprobó definitivamente la ZAL.

La sala rechaza el recurso por "falta de fundamentación suficiente", en especial sobre la concurrencia de supuestos que permitan apreciar el interés casacional objetivo. En consonacia, el Supremo señala la "carencia, en los términos en los que ha sido preparado el recurso, de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia".

Asimismo, el tribunal impone las costas procesales a la parte recurrente, cuyo límite cuantitativo máximo se fija en mil euros más el IVA correspondiente, en esta resolución que es firme y está fechada a 18 de marzo.

El proyecto de la ZAL del Puerto de València, aprobado en 1999, ha sido durante las últimas décadas objeto de una batalla judicial entre la administración, el Puerto y colectivos ecologistas y vecinales que ha resultado en múltiples resoluciones judiciales.

Una de estas resoluciones llegó en 2024, cuando el Supremo declaró conforme a derecho la resolución, de 17 de diciembre de 2018, de la Generalitat que aprobó definitivamente el Plan Especial de la ZAL y estimó el recurso de la Generalitat y Valencia Plataforma Intermodal y Logística, S.A., contra la sentencia del TSJCV de 31 de marzo de 2022, que anulalba tanto el acuerdo como el Plan Especial por no haberse tramitado una evaluación ambiental estratégica por el procedimiento ordinario, sino por el procedimiento simplificado.

Con aquel aval del Supremo, se pusieron en marcha los trámites necesarios para activar el proyecto de la ZAL. El Ayuntamiento de València concedió una licencia de obras de nueva planta a MSC para construir una nueva plataforma logística de frío en la ZAL. VPI ha adjuficado otras parcelas de la ZAL a Medlog (MSC), Nederval S.A, Maltransinter S.A.U y Transitalia 2004 S.L.