TSJCV suspende servicios mínimos fijados por Generalitat para ITV el 11N y los fija solo para vehículos de emergencias

Archivo - Imagen de archivo de una estación de ITV de la Comunitat Valenciana - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha suspendido los servicios mínimos de hasta un 40 por ciento de máximo de la plantilla fijados por la Generalitat para las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ante la huelga general convocada para mañana, 11 de noviembre, y los limita únicamente "a la atención de vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad) que requieran una inspección perentoria".

El alto tribunal estima así parcialmente las medidas cautelarísimas solicitadas por UGT PV contra la resolución de fecha 6 de noviembre de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, por la que se establecen los servicios mínimos obligatorios para la jornada del 11N, según ha informado el TSJCV en un comunicado.

El sindicato había recurrido varios puntos de la decisión administrativa, concretamente aquellos relativos a los comedores escolares, al mantenimiento de ascensores y a las ITV.

Respecto los comedores escolares, la Generalitat había impuesto unos servicios mínimos del 60% del personal de comedor y cocina con carácter general (con redondeo al alza y 1 monitor por etapa), elevándolos al 80% en Educación Infantil (0 a 3 años) y Educación Especial, un porcentaje que el sindicato consideraba "desproporcionado".

En este caso, y sin entrar en el fondo del asunto, los magistrados no aprecian una apariencia de buen derecho suficiente que por sí sola "invierta la presunción de validez del acto y quiebre la regla general de no suspensión", por lo que no acceden a la medida cautelarísima solicitada (la que se adopta sin escuchar las alegaciones de la parte demandada).

En cuanto a los ascensores, la Generalitat había fijado un retén obligatorio de personal de guardias en función del número de elevadores en plantilla. Si bien la norma alude a "emergencias", el sindicato alegaba que la fijación de ratios por parque de ascensores sin acotación expresa "permite a las empresas destinar a los trabajadores adscritos a tareas de mantenimiento preventivo, revisiones o reparación ordinaria".

En este supuesto, el TSJCV tampoco encuentra razones para acordarlas, pues los recurrentes realizan "una conjetura sobre la posibilidad de destinar a los trabajadores adscritos a tareas de mantenimiento preventivo, revisiones o reparación ordinaria".

En cambio, la Sala sí acuerda esa suspensión cautelar en el punto de la resolución dedicada a las estaciones de ITV de la Comunitat Valenciana y cita una sentencia previa del año 2024 de la misma sección del TSJCV para concluir que fijar hasta un 40% como máximo de la plantilla habitual de cada centro de trabajo como servicio mínimo no resulta "motivado ni proporcionado".

De este modo, el auto establece que esos servicios mínimos se limiten a la atención de vehículos de emergencia que requieran una inspección "perentoria" el día de la huelga.