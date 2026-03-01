Turisme CV refuerza en la feria ITB de Berlín su "liderazgo" en el mercado alemán con un estand de 179 m2

Turisme Comunitat Valenciana refuerza en la feria ITB de Berlín su liderazgo en el crecimiento del mercado alemán - GVA

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana refuerza, en la feria Internationale Tourismus Börse (ITB) de Berlín, su "liderazgo" en el crecimiento del mercado alemán con un estand propio de 179 metros cuadrados que acoge a municipios, marcas, asociaciones y empresas para "reforzar su posicionamiento como destino sostenible y promover una oferta diversa experiencial".

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, acude esta semana a la próxima edición de la feria ITB de Berlín, que se celebra del tres al cinco de marzo en la capital alemana, y que, este año, conmemora su 60 aniversario con una "posición diferencial" respecto al conjunto de destinos españoles, según ha señalado la administración autonómica en un comunicado.

La Comunitat Valenciana "lidera" el crecimiento del turismo alemán en España, con un incremento del 5,1 por ciento en 2025, frente al "leve aumento" del 0,6% registrado en el conjunto del país. Además, destinos tradicionalmente vinculados a este mercado como Canarias e Islas Baleares, descendieron un 4,3% y un 1,8%, respectivamente.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha subrayado que "los datos demuestran que la Comunitat está sabiendo interpretar los cambios en la demanda del mercado alemán y ofrecer un producto competitivo, sostenible y diversificado".

"Mientras el turismo alemán se mantiene estable en España y los turoperadores manejan previsiones moderadas para 2026, la Comunitat crece por encima de la media y lo hace, además, aumentando el gasto turístico, que subió un 12,8% el pasado año", ha destacado la consellera.

Para Cano, "el mercado alemán es estratégico no solo por volumen, sino por su capacidad para aportar estabilidad a lo largo de todo el año". "Nuestra prioridad es seguir reforzando productos que encajen con esa demanda: turismo activo, cultural, gastronómico, de bienestar y de interior", ha indicado.

Ante este contexto, ha destacado que Turisme Comunitat Valenciana participa este año en la ITB Berlín con "objetivos claros: consolidar el crecimiento del mercado alemán, reforzar nuestro posicionamiento como destino sostenible y promocionar la diversidad de nuestra oferta para potenciar el turismo de bienestar y salud, el turismo de interior, la gastronomía, el turismo activo y el turismo cultural".

Además, ha apuntado que "este año, de forma extraordinaria, la Comunitat Valenciana será el destino protagonista de la Noche de España en Berlín, el evento que se celebrará el tres de marzo organizado por Turespaña con motivo de la feria, y que reunirá a operadores y agentes turísticos del país".

LA COMUNITAT VALENCIANA EN LA ITB BERLÍN

Turisme CV participa en este certamen alemán con un estand propio de 179 metros cuadrados en el que participan un total de 18 co-expositores, nueve asociaciones y empresas, dos municipios (Gandia y Cullera), y siete marcas turísticas, que son Costa Blanca, Visit Benidorm, Valencia Turisme, Turismo de Castellón, Alicante, Visit Valencia y Visit Elche. Además, cuenta con un espacio propio de nueve metros cuadrados en el pabellón dedicado al turismo LGBTQ+.

El estand es una reconversión del instalado en Fitur 2026 y vuelve a incorporar la plataforma digital de networking 'Mediterráneo Conectado', que "facilita" la solicitud de reuniones y el intercambio de información entre coexpositores y profesionales, además de "permitir recopilar datos sobre los destinos y productos con mayor interés".

AGENDA DE REUNIONES EN EL CERTAMEN

Durante los tres días de feria, representantes de Turisme CV mantendrán una agenda de reuniones con operadores y profesionales turísticos, medios especializados y responsables de publicidad internacional.

Entre los encuentros previstos destacan reuniones con la línea aérea Condor y con operadores y plataformas como, Travelzoo, Gebeco, HolidayPirates, Trendtours Touristik, Hörmann Reisen, Dertour Group, Rainbow Tours S.A., Eberhardt Travel, Geotoura, BVB Touristik y Studiosus Gruppenreisen, entre otros.

Asimismo, se han programado reuniones con representantes de medios y grupos editoriales alemanes, así como con responsables de clubes y asociaciones del sector turístico.

PUBLICIDAD EXTERIOR EN BERLÍN

Coincidiendo con la celebración de la ITB, la Comunitat Valenciana "refuerza su visibilidad" en la ciudad de Berlín mediante un circuito de mupis digitales con una estimación de 2,5 millones de impresiones.

La campaña incluye, además, la rotulación de 50 taxis, la instalación de una bandera en el vestíbulo de la entrada sur del recinto ferial y la presencia de la marca Comunitat Valenciana en dos autobuses de transporte interno de la feria.

Esta publicidad adicional se une al plan de medios que Turisme CV desarrolla esta temporada en Alemania, y que combina inserciones en prensa y revistas especializadas, acciones de contenido segmentadas por producto, y una estrategia digital con presencia en "destacadas" cabeceras y plataformas online del mercado alemán.

EL MERCADO ALEMÁN EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Actualmente, la Comunitat Valenciana ocupa la quinta posición entre las principales comunidades receptoras de turismo alemán con una cuota de mercado del 6,7%. En 2025, las pernoctaciones alcanzaron los 9,2 millones, un 4,7% más que el año anterior.

Además, se trata de un mercado que presenta un elevado potencial para la desestacionalización. Más del 33% de sus visitas a la Comunitat se concentran en los meses de mayo, septiembre y octubre, frente al 29,2% de la media de mercados extranjeros.