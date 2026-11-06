Turisme y las marcas turísticas mantienen más de 200 reuniones profesionales en la World Travel Market

Turisme Comunitat Valenciana y las marcas turísticas mantienen más de 200 reuniones profesionales en la feria World Travel Market de Londres - GVA

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana ha concluido su participación en la feria World Travel Market (WTM) de Londres con una agenda dirigida a reforzar la comercialización del destino en el mercado británico y favorecer la llegada de visitantes durante todo el año.

El balance del certamen, celebrado del 3 al 5 de noviembre, recoge más de 200 reuniones mantenidas por el equipo técnico de Turisme Comunitat Valenciana y las marcas turísticas, sin contabilizar las realizadas por empresas y asociaciones, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

Durante los tres días de la feria, el equipo de Turisme Comunitat Valenciana mantuvo 33 encuentros profesionales con compañías aéreas, agencias de viajes, turoperadores, plataformas digitales y medios de comunicación.

Entre los interlocutores de la agenda profesional del equipo técnico de Turisme Comunitat Valenciana figuraron Jet2/Jet2holidays, Wizz Air, Thomas Cook, TUI Group, On the Beach, Booking.com y Destinia/Travel Republic.

Las reuniones con agencias de viajes y turoperadores permitieron abordar las perspectivas del turismo vacacional y las escapadas urbanas, así como posibles acciones promocionales y campañas conjuntas en el Reino Unido.

En concreto, los encuentros con Destinia/Travel Republic e InteleTravel se centraron en la evolución de las reservas y del negocio hacia la Comunitat Valenciana, así como en las previsiones del mercado británico para 2027. Con On the Beach se analizaron las perspectivas para el verano de 2027, las escapadas urbanas y los nuevos productos.

La agenda también incluyó encuentros con operadores especializados como Kirker Holidays, en turismo cultural de gama alta; Responsible Travel, en viajes responsables; Explore, en aventura y turismo activo; Travelsphere, en circuitos guiados, además de Leger/Shearings Holidays.

Asimismo, el equipo de Turisme Comunitat Valenciana mantuvo una reunión con IAGTO y se reunió con el nuevo consejero de Turismo de España en Londres, José Manuel de Juan.

GASTRONOMÍA Y EXPERIENCIAS PARA VIAJAR TODO EL AÑO

La promoción gastronómica y de experiencias completó la agenda profesional de la Comunitat Valenciana en Londres. El encuentro con Forbes Travel España, celebrado el 4 de noviembre en Banking Hall, reunió a representantes del sector turístico, medios de comunicación y prescriptores. La presentación dio a conocer la gastronomía, el golf, el bienestar y el turismo de reuniones como propuestas para descubrir el destino más allá de la temporada alta.

Por su parte, el encuentro celebrado en el restaurante Tapa Tapa permitió presentar las novedades turísticas de la Comunitat Valenciana a la prensa británica y a creadores de contenido especializados en turismo. A la cita asistieron 28 periodistas británicos, que conocieron las propuestas del destino para viajar durante todo el año.

Además, el estand acogió la presentación del congreso IAGTO European Convention 2027, que se celebrará en Alicante, junto con IAGTO y la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad Valenciana.

La Comunitat Valenciana ha participado en esta edición de la WTM con un estand de 397,5 metros cuadrados y la representación de las siete marcas turísticas donde se ha combinado reuniones comerciales y acciones de promoción dirigidas a reforzar el posicionamiento del destino en el mercado británico.