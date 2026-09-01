Turismo sostiene que la digitalización debe transformar los datos para reforzar la competitividad de los destinos

40º Encuentro De La Economía Digital Y Las Telecomunicaciones De AMETIC - GVA

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha defendido que la digitalización turística debe orientarse a transformar los datos en conocimiento útil y en mejores decisiones para reforzar la competitividad de los destinos y de las empresas del sector.

Camarero ha participado en la mesa redonda 'Competitividad del territorio y su ecosistema empresarial: espacio de datos y economía del dato', celebrada el lunes por la tarde en el Palacio de la Magdalena dentro del 40º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC que se celebra en Santander, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

En la mesa también han intervenido la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el director de Servicios Públicos Digitales de Red.es, Francisco Javier García Vieira; y la directora de Programas de Normalización y Grupos de Interés de UNE, Paloma García. La sesión ha sido moderada por el vicepresidente de la Comisión Smart Cities de Ametic, Emilio Herrera.

Durante su intervención, Camarero ha señalado que el turismo es uno de los grandes ámbitos de aplicación de la tecnología en España, pero ha advertido de que el verdadero desafío no pasa por incorporar herramientas de forma aislada, sino por "vincular la innovación a problemas reales, decisiones concretas y resultados medibles".

"Digitalizar el turismo es digitalizar una parte esencial de la competitividad española", ha afirmado Camarero, quien ha recordado que el sector debe avanzar desde un enfoque centrado en el volumen hacia otro basado en el valor, la productividad, la rentabilidad y la capacidad de anticipar escenarios.

En este sentido, ha remarcado que los destinos turísticos concentran personas, empresas, infraestructuras, transacciones y grandes volúmenes de información, por lo que constituyen entornos reales de innovación para aplicar soluciones vinculadas a la movilidad, la planificación empresarial, la gestión de flujos, la sostenibilidad y la calidad de los servicios.

El secretario autonómico ha incidido en que "el dato solo adquiere valor cuando se transforma en conocimiento y modifica una decisión", y ha señalado que la tecnología debe contribuir a elevar la productividad empresarial, mejorar la gestión pública y ofrecer respuestas más ajustadas a la realidad de cada territorio.

Como ejemplo, ha citado la recién anunciada conexión aérea entre Nueva York y València, en la que la Generalitat ha venido trabajando con la aerolínea United Airlines mediante la aportación de información sobre el destino, así como datos económicos y turísticos de la Comunitat Valenciana que contribuyeron al análisis y a la toma de decisión de la compañía.

Camarero ha explicado que este cambio de enfoque exige pasar "de contar turistas a medir valor; de describir lo ocurrido a anticipar escenarios; y de proyectos tecnológicos aislados a soluciones conectadas con decisiones concretas", especialmente en un contexto en el que los destinos deben responder a retos como la desestacionalización, la diversificación, la accesibilidad y la convivencia entre residentes y visitantes.

En el caso de la Comunitat Valenciana, ha destacado el trabajo desarrollado a través de Invat·tur, el Sistema de Inteligencia Turística de la Comunitat Valenciana y la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, instrumentos que permiten conectar conocimiento, administraciones, destinos, empresas, universidades y soluciones digitales.

Según ha apuntado, esta estrategia permite avanzar en aplicaciones como la predicción de la demanda, la medición de impactos económicos, sociales y ambientales, la mejora de la planificación empresarial, la gestión de capacidades y flujos, y el apoyo a la digitalización de las pymes turísticas.

El responsable autonómico ha trasladado al sector digital la necesidad de desarrollar soluciones interoperables, escalables, usables y evaluables, capaces de integrarse en la gestión de los destinos y de mantenerse en el tiempo. "Una solución tecnológica es útil cuando mejora una decisión, un servicio o la productividad", ha señalado.

Asimismo, ha defendido la colaboración público-privada como vía para compartir casos de uso, reducir la brecha digital entre territorios y pasar de pilotos puntuales a soluciones sostenibles. "La inteligencia de un destino no se mide por la cantidad de tecnología que incorpora, sino por su capacidad para utilizarla y obtener mejores resultados", ha concluido.