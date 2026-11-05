La UA celebra la llegada de la misión Hera a Didymos

El nanosatélite Juventas de Hera se prepara para aterrizar en Dimorphos - ESA-SCIENCE OFFICE / REMITIDA UA

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) ha celebrado que la misión Hera de la Agencia Espacial Europea (ESA) llegara a su destino este miércoles después de dos años de viaje "para estudiar en detalle a Dimorphos, el menor de los dos cuerpos del sistema binario de asteroides Didymos".

El Grupo de Ciencias Planetarias de la UA y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) son las dos entidades científicas españolas implicadas en esta misión, ha concretado el ente académico alicantino en un comunicado.

Según el catedrático de la UA Adriano Campo Bagatin, que pertenece al equipo coordinador de las actividades de la misión Hera, "Dimorphos ya ha pasado a la historia por ser el primer objeto del sistema solar cuya órbita ha sido modificada por la acción humana".

Y ha indicado que, el 26 de septiembre de 2022, la misión Double Asteroid Redirection Test (DART) consiguió impactar, a una velocidad de seis kilómetros por segundo, contra Dimorphos, "la pequeña luna de 150 metros que orbita alrededor del cuerpo principal del sistema binario de asteroides, Didymos, de 800 metros de diámetro".

Ahora, ha añadido Campo Bagatín, "hay que estudiar a fondo el sistema binario Didymos y, en particular, observar el efecto de la colisión de DART", para "ver si realizó un cráter o incluso deformó a Dimorphos, analizar su estructura interna por medio de sondeo radar y comprobar si la colisión tuvo algún efecto también sobre Didymos".

Hasta el 2 de junio de 2027, la sonda europea Hera llevará cabo observaciones y mediciones 'in situ' con los instrumentos que lleva a bordo. En su interior transporta dos nanosatélites, denominados Juventas y Milani, que se desplegarán en enero de 2027 y que, por primera vez, se comunicarán en el espacio profundo con la nave principal, ha indicado la UA.

Juventas incorpora un radar que permitirá realizar una tomografía completa de Dimorphos y revelará con detalle su estructura interna. Milani medirá la presencia de micropartículas de polvo que puedan encontrarse en el entorno del sistema.

"Junto con las imágenes obtenidas por la propia sonda Hera y sus análisis espectroscópicos de las superficies de ambos asteroides, estas mediciones contribuirán a caracterizar de forma completa el sistema binario y permitirán dar un paso de gigante en el ámbito de la defensa planetaria y de la ciencia de los asteroides", ha destacado el catedrático de la UA.

GRUPO DE CIENCIAS PLANETARIAS

El Grupo de Ciencias Planetarias de la UA participa desde el inicio en Hera en el estudio de la estructura interna de los asteroides Didymos y Dimorphos. Además, se encarga del estudio de la evolución del material que pudo haberse lanzado al espacio por efecto del impacto de DART, así como los efectos de la recaída de ese material en la superficie de ambos cuerpos. Según la institución académica, Hera permitirá profundizar en la estrategia de defensa planetaria frente al impacto de asteroides.

"Conocer exactamente los efectos de la colisión de DART significa estar mejor informados acerca de cómo preparar en el futuro una estrategia para la desviación de cualquier asteroide que pudiera impactar en la Tierra. No olvidemos que en 2029 el asteroide Apophis, de unos 300 metros de tamaño, rozará el planeta Tierra a menos de 32.000 kilómetros de la superficie", ha resaltado Campo Bagatin.

Desde la UA han apuntado que el próximo 25 de noviembre la ESA dará a conocer las primeras imágenes detalladas de Dimorphos en un evento retransmitido públicamente desde el Museo de Historia Natural de Berlín.