La UA recibe la donación de un fondo documental para el estudio de la Guerra Civil y sus consecuencias - UA

ALICANTE, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante (UA) ha incorporado un fondo documental "de especial relevancia" para el estudio de la Guerra Civil y sus consecuencias. Se trata del archivo personal de la familia Gallego Picazo, donado por José Miguel Gallego Martínez, nieto de Antonio Gallego Carretero e hijo de Juan Gallego Picazo.

El director del ente, Emilio Rosillo Clement, ha subrayado la "importancia histórica y simbólica" de esta donación y ha señalado que este fondo "no solo aporta documentación sobre hechos concretos de la Guerra Civil, sino que permite seguir el impacto del conflicto y de la represión franquista a lo largo de varias generaciones, desde la experiencia directa de los protagonistas hasta los procesos de recuperación de la memoria ya en democracia".

Rosillo ha insistido en que el valor del fondo está en su "carácter integral" y ha apuntado que no son solamente documentos administrativos o militares, sino también de correspondencia personal, objetos, publicaciones y trabajos de investigación que ofrecen "una visión completa y profundamente humana de lo ocurrido", según ha indicado la UA en un comunicado.

Uno de los conjuntos más "relevantes" del archivo es la colección de 65 postales y cartas enviadas por distintos miembros de la familia durante la contienda, especialmente las remitidas por José Gallego Picazo desde el frente de la Batalla del Ebro entre 1937 y 1938.

Sobre este material, el técnico del archivo Daniel Moya Milán ha destacado que las postales constituyen "una fuente de primer orden", ya que reflejan "el día a día del combatiente, sus preocupaciones, sus carencias y su necesidad constante de mantener el vínculo familiar en un contexto extremo".

Moya ha apuntado que la mayor parte de esta correspondencia procede de José Gallego Picazo, soldado republicano de la 17 Brigada Mixta y teniente del Cuadro Eventual del Ejército del Este, caído en la Batalla del Ebro en 1938. "Son documentos breves, a menudo condicionados por la censura, pero de una enorme carga emocional y testimonial", ha añadido.

El fondo también incluye documentación relacionada con el juez, escritor y periodista Antonio Gallego Carretero, considerado "el patriarca de la familia". Formado en Derecho en Madrid, fue autor de varios artículos, de dos libros y fundador del semanario 'El manchego'.

Según Rosillo, la trayectoria de Gallego Carretero permite comprender "la complejidad de muchos perfiles republicanos", al tratarse de un hombre "comprometido con la legalidad" que durante la Guerra Civil asumió responsabilidades administrativas, pero que abandonó el comité de gobierno local al "no compartir los episodios de violencia" que se producían.

Tras el final de la guerra, Gallego Carretero intentó exiliarse "sin éxito", regresó a su tierra y fue detenido el 9 de mayo de 1939. Permaneció dos años en prisión y fue finalmente fusilado el 1 de febrero de 1941 en la tapia del cementerio.

De ese periodo se conservan, entre otros objetos, las fichas o tablillas de madera correspondientes a su estancia en la cárcel, que Moya ha calificado como "piezas de un enorme valor simbólico", debido a que "materializan la represión más allá del papel y acercan al investigador a la experiencia física del cautiverio".

"REPRESIÓN CONTRA LAS MUJERES"

De otro lado, la figura de Isidra Picazo Herraiz, esposa de Gallego Carretero y madre de la familia, también está presente en el fondo, aunque con "menor volumen documental". No obstante, el archivo recoge referencias a su encarcelamiento durante dos meses tras el final de la guerra, periodo en el que sufrió "vejaciones y torturas", de acuerdo con la UA.

"Este tipo de documentación es fundamental para visibilizar la represión ejercida contra las mujeres, muchas veces silenciada en los relatos tradicionales", ha remarcado Rosillo.

TRAYECTORIAS

El archivo permite, además, reconstruir las trayectorias de los hijos del matrimonio: José Gallego Picazo, como combatiente republicano; Antonio Gallego Picazo, como guardia de asalto de la 77 Compañía, Segunda Sección, y Juan Gallego Picazo, el menor, que vivió la guerra y la represión siendo un niño. Este último desempeñó un papel "clave" en la conservación del fondo, según destaca la UA.

Por otra parte, Moya ha incidido en que Gallego Picazo dedicó parte de su vida a investigar lo ocurrido con su familia y con su pueblo y ha aseverado que el fondo recoge "documentación heredada" y "el resultado de décadas de investigación personal, entrevistas, recopilación de textos y análisis del contexto histórico".

Entre estos materiales, la institución académica ha resaltado los trabajos de Gallego Picazo sobre la represión franquista en Tarazona de la Mancha, la figura de su hermano José y el homenaje a los caídos en la Batalla del Ebro, en particular el memorial de Les Camposines. A ello se suman relatos, memorias y artículos en los que dejó constancia de su testimonio personal sobre la guerra y sus consecuencias.

SUMARIO JUDICIAL

El archivo también contará con el expediente completo de acceso a la información relativo al sumario judicial incoado contra Gallego Carretero por adhesión a la rebelión.

Rosillo ha recalcado que este conjunto documental es "especialmente relevante desde el punto de vista de los derechos civiles", porque muestra "las enormes dificultades que existían para acceder a la información incluso décadas después de los hechos".

Gallego Picazo interpuso recursos ante el Ministerio de Justicia, el de Defensa, el de la Presidencia, el Defensor del Pueblo, tribunales militares e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, detalla la UA.

Finalmente, consiguió el acceso al sumario, la devolución de unas monedas de oro embargadas a su padre y la declaración oficial de Gallego Carretero como "víctima del franquismo", con el correspondiente derecho a reparación.

Para Moya, este expediente permite "estudiar la represión" y "la evolución del derecho de acceso a la información y el papel de la transición democrática en la recuperación de la memoria".

En la misma línea, el director del archivo ha concluido que aunque la cronología del fondo abarca desde 1908 hasta 2011, su núcleo central se sitúa en la Guerra Civil y la posguerra y ofrece "un testimonio excepcional de cómo un mismo episodio histórico marca a padres e hijos de formas distintas".

Toda la documentación donada, digitalización y catalogación, esta podrá ser consultada por los investigadores y las personas interesadas en la página web del archivo, según Rosillo.