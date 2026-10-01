UGT y CCOO reivindican en el Día de las Personas Mayores la vivienda, movilidad, servicios y ciudades "más amables"

UGT PV y CCOO PV celebran por el Día de las Personas Mayores un acto reivindicativo con el lema 'Per un envelliment digne, actiu i amb drets en la societat valenciana'. - CCOO PV

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT PV y CCOO PV han reivindicado este jueves 1 de octubre, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores el blindaje de las pensiones, garantizar el acceso a una vivienda digna, la mejora de la movilidad urbana, un refuerzo de los servicios públicos, unas ciudades "más amables" y una ley integral que proteja los derechos de esta población en la Comunitat Valenciana.

Los sindicatos, junto a otras entidades sociales, han celebrado en el Jardí Botànic de València un acto reivindicativo con el lema 'Per un envelliment digne, actiu i amb drets en la societat valenciana'. Han participado el secretario general de UGT PV, Tino Calero; el secretario general de Jubilados y Pensionistas de UGT-PV, Diego García; la secretaria general de CCOO PV, Ana García, y el responsable de la Federación de Pensionistas de CCOO PV, Juan Pradells.

Tino Calero, en declaraciones a los medios, ha reconocido a "todas esas trabajadoras y trabajadores que durante toda su vida han estado contribuyendo para sostener nuestro sistema de bienestar". "Muchos de ellos ayudaron, además, a construir nuestro modelo democrático y por lo tanto hoy queremos reconocer el trabajo y el esfuerzo que han hecho".

Asimismo, el dirigente de UGT PV ha apuntado que, precisamente por esa contribución, es necesario "garantizar un sistema de protección adecuado para esas personas mayores". Esto pasa por revalorizar las pensiones y "garantizar un sistema público de pensiones que permita que las personas mayores puedan en sus últimos años vivir con absoluta dignidad". También ha reclamado una sanidad pública que los atienda adecuadamente y ha lamentado que el sistema público de dependencia de la Comunitat Valenciana "está haciendo aguas".

Calero ha advertido sobre "los problemas de acceso a la vivienda que tienen las personas mayores, porque a veces pensamos que las personas mayores todas son propietarias y tienen una vivienda, pero tenemos el ejemplo de lo que ha sucedido en Madrid con el desahucio de Mari Carmen, una persona mayor toda la vida en una vivienda de alquiler, que lamentablemente en los últimos momentos de su vida ha sido desahuciada".

En esa línea, el secretario general de Jubilados y Pensionistas de UGT-PV ha reivindicado al "calidad de vida" para las personas mayores y ha destacado que éstas acompañan a las personas jóvenes en sus peticiones para acceder a una vida en la digna. Además, ha puesto el foco en la importancia del intercambio generacional, para que los mayores puedan ayudar a las próximas generaciones a no cometer sus mismos errores.

Entre las principales preocupaciones de los mayores, Diego García ha mencionado la vivienda, la disponibilidad de residencias, las listas de espera en sanidad y ha reivindicado salarios dignos para que, en el futuro, los jóvenes cuenten con pensiones adecuadas.

DESIGUALDADES DE EDAD Y GÉNERO

La secretaria general de CCOO PV ha puesto el foco en las "desigualdades económicas, sociales, culturales y un largo etcétera que viven las personas mayores". García ha defendido que "las pensiones tienen que seguir ligadas al incremento del IPC", al tiempo que ha pedido reducir la brecha de género en estas retribuciones, que en la Comunitat Valenciana se sitúa en el 31 %. "Estamos hablando de unos 500 euros menos de pensión que reciben las mujeres con respecto a los hombres", ha denunciado.

La dirigente de CCOO PV también ha reivindicado "la necesidad del servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, para que se pueda alargar el que puedan vivir las personas mayores en su entorno habitual". Asimismo, ha llamado a dignificar este sector económico feminizado en el que se suelen ocupar "trabajos a tiempo parcial y salarios muy bajos".

Ana García ha reclamado "una sanidad pública de calidad" con mejoras en Atención Primaria. En este punto, ha pedido que se dedique un 25 % del presupuesto de la Generalitat a este sistema público. Seguidamente, ha llamado a convalidar en el Congreso los dos decretos del Gobierno con medidas para la mejora del acceso a la vivienda y contra los desahucios.

Finalmente, ha pedido al Consell una ley integral del derecho de las personas mayores y "que ponga medidas para mejorar la vida y las condiciones de vida" de esta población a través de unos servicios públicos "fuertes". Esto implica que el Consell debe "sentarse, negociar y, de momento, aceptar el modelo de financiación autonómica que está puesto encima de la mesa", ha reclamado.

También de CCOO PV, Juan Pradell ha apuntado que el Día de las Personas Mayores es un buen momento para abordar "cómo habita la gente en las ciudades" y pedir "ciudades más amables", no solo para los mayores sino para toda la ciudadanía en general. Por ejemplo, ante el aumento de temperaturas por el cambio climático, ha pedido más zonas verdes en los barrios, porque "la gente habita más allá del Eixample y de Pla del Real".

"Queremos ciudades en las que las autoridades sean sensibles a los problemas de la ciudadanía", ha pedido mejoras en la movilidad con "un plan de inversión fuerte", que se controlen los ruidos por la noche, también de los camiones de residuos. "Necesitamos autoridades que se preocupen más por las personas y menos por los grandes eventos", ha añadido.