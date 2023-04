UGT espera que las 1.124 salidas en Ford sean voluntarias: "Pondremos toda la carne en el asador por el futuro"

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UGT en Ford Almussafes y secretario del comité de empresa, José Luis Parra, ha mostrado su satisfacción con el acuerdo cerrado con la compañía sobre el Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y ha confiado en que el cien por cien de las 1.124 salidas previstas --veinte menos que las previstas al principio de la negociación por diversas gestiones realizadas y puestos de nueva creación-- sean voluntarias.

Este portavoz ha subrayado, en declaraciones a Europa Press Televisión, la importancia de que se haya conseguido reducir la cifra de trabajadores afectados en el ERE en 20 personas. "Pueden parecer insignificantes para nosotros es importante todo lo que sea reducir el número de afectados en el pendiente", ha recalcado.

Parra ha precisado que la cifra definitiva se comunicó este martes durante la novena reunión de la Comisión Negociadora en la que empresa y UGT cerraron el acuerdo.

"Una vez ha finalizado esta complicada negociación pondremos toda la carne en el asador para centrarnos en el futuro de la factoría y en que los trabajadores que se han quedado tengan un futuro próspero y prometedor", ha recalcado.

Parra ha resaltado al respecto que dentro "de la situación tan complicada, estamos satisfechos porque en la mesa de negociación, la empresa ha recogido gran parte de las demandas del sindicato como bajar la edad de prejubilación a los 53 años y un programa de salidas incentivadas en el que la empresa ha elevado las cuantías de las indemnizaciones propuestas.

Al respecto, ha explicado que el plan de prejubilaciones supone para la empresa unas condiciones de acompañamiento hasta la edad de jubilación que pasan por abonar un complemento salarial y las cotizaciones a la Seguridad Social en función de la edad del trabajador, el grado salarial y su antigüedad. Por su parte, para los trabajadores más jóvenes que "deseen emprender un nuevo rumbo laboral" ha resaltado que se ha conseguido un incentivo "atractivo" de 40.000 euros adicionales a la indemnización para quien apunten antes del 30 de junio.

De este modo, confían en que el 80% de las salidas sea por acogimiento voluntario al programa de prejubilaciones y el 20% restante, también voluntario, por los incentivos a trabajadores jóvenes.

Por otra parte, respecto al hecho de que STM en Ford no haya suscrito el acuerdo --al considerar, e entre otros motivos, que no da prioridad a la antigüedad y no recoge por escrito la voluntariedad--

Parra ha señalado que "hay sindicatos que critican lo que UGT pacta, pero luego, por la puerta de atrás, se apuntan y quieren que esas condiciones afecten a sus propios delegados".

Asimismo, ha admitido que hay "muchísima inquietud por la transición hacia lo eléctrico", pero ha resaltado que las valoraciones que les llegan de los compañeros es que están "satisfechos de haber depositado su confianza en UGT, que revalidó la mayoría absoluta, y que ha sido capaz una vez más de alcanzar un acuerdo dentro de una situación complicada".

"FUTURO DE LA PLANTA"

De hecho, ha mantenido que si no hubiese sido por el acuerdo alcanzado hace un año con la dirección europea de Ford para producir la nueva plataforma de vehículos eléctricos de la compañía a partir de 2025 "no habrían podido apretar a la empresa y alcanzar una edad de prejubilación que nunca antes se habían visto en Ford".

Así, aunque el ERE afecta a casi el 20% de la plantilla en Almussafes, ha recalcado que en la planta de Saarlouis (Alemania) la situación es "justa la contraria": solo se quedan el 20% de la plantilla. Por todo ello, ha insistido en que la negociación ha sido "muy intensa y complicada", están "satisfechos" de los resultados y ha recordado, sobre este tercer ERE, que el presidente de Ford Europa ya anunció que serían necesarios recortes en diferentes plantas.

"En el sector del automóvil hay en estos momentos muchísima incertidumbre, está todo muy cambiante y es imposible poder predecir lo que pueda suceder en el futuro, pero nosotros vamos partido a partido y esperamos que esta complicada negociación sirva para acompañar en el proceso de electrificación de la factoría", ha apostillado.