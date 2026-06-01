UGT pedirá que la plantilla de Ford Almussafes vuelva a la senda del IPC en el nuevo acuerdo laboral para la fábrica

Archivo - Varios trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, València, Comunidad Valenciana (España).- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)

UGT ha fijado su postura en la negociación del nuevo acuerdo laboral 2030 para la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia), que pasa por "la vuelta a la senda del IPC", la inclusión de una cláusula de revisión salarial con efecto retroactivo y mejoras en las instalaciones, entre otras medidas.

El sindicato, mayoritario en la factoría valenciana, ha celebrado este lunes su Asamblea General de Afiliados para compartir con la plantilla los objetivos que defenderán en la negociación del acuerdo laboral, cuyas conversaciones se retoman este martes. La afiliación ha avalado el rumbo trazado "con un respaldo rotundo y mayoritario", según ha informado UGT en un comunicado.

"Tras la travesía iniciada con el Acuerdo por la Electrificación de enero de 2022, y una vez encarrilada la garantía de empleo y de carga de trabajo, ha llegado el momento de mirar hacia adelante con las luces largas", ha destacado el sindicato.

UGT ha defendido que "la paciencia y la fiabilidad" que han demostrado los trabajadores de la fábrica durante los últimos años "han dado sus frutos" y han llevado a Almussafes a ser reconocida como "la mejor planta de Ford a nivel global". El horizonte ya confirmado por la empresa es que la fábrica valenciana producirá un nuevo modelo Bronco a partir de 2028.

En las negociaciones del nuevo acuerdo, UGT reclamará "volver a vincular salarios al coste real de la vida, con un objetivo claro: IPC más un 1% o un 1,5% anual, y una garantía global que proteja hasta una posible subida de un 20% en estos cuatro años". "No es una aspiración caprichosa; es la justa recompensa a quienes han sostenido esta fábrica", ha destacado.

UGT también pedirá una cláusula de revisión salarial con efecto retroactivo porque "es la verdadera garantía para blindar nuestro poder adquisitivo". "En esto no caben medias tintas", ha advertido la organización sindical, que asegura que esta medida será "un punto irrenunciable".

Además, solicitará una subida del 50% de la gratificación, de modo que supere los 1.000 euros, y que quede consolidada en tablas, "no como un gesto puntual sino como un derecho permanente". A la vez, pedirá impulsar los Planes de Desarrollo de Carrera (PDC), porque "garantizar el empleo es importante, pero ofrecer un camino para progresar dentro de él lo es todavía más".

RETRIBUCIÓN FLEXIBLE

UGT ha destacado que "más de 1.500 compañeros en Almussafes ya se benefician hoy" del plan de retribución flexible. "No se trata de inventar nada, sino de explorar mejoras que maximicen sus ventajas fiscales. Es una herramienta inteligente, y lo inteligente es exprimirla en favor de las personas trabajadoras".

También exige mantener la jornada laboral actual "intacta". "Y si la demanda crece, como esperamos, la respuesta no será alargar la jornada de nadie, sino exigir un tercer turno de noche. Eso significa más empleo y descanso respetado, que es la manera correcta de crecer", ha defendido.

Igualmente, pide recuperar el pago del plus en al menos dos de las joradas industriales cuando se trabajen. "Colaboración, sí; gratuidad, no", ha remarcado. También solicitará ejecutar las inversiones en aire acondicionado, cantinas, vestuarios y oficinas que "llevan tiempo comprometidas", y reclamamos que se ejecuten ya.

Asimismo, UGT reclamará a Ford ampliar la actual bolsa de 16 horas de permisos médicos para poder acompañar al médico a hijos menores y familiares dependientes. Finalmente, si la nueva producción exige trabajar en sábados, deberán ser "estrictamente regulados, limitados y a un precio justo".

El sindicato ha destacado que cuenta con el aval de la afiliación en sus reivindicaciones. "Ese aval no es un trámite. Es la fuerza que nos legitima y nos obliga. Nos sentamos a negociar el Acuerdo 2030 con el mandato claro de nuestra gente, y eso, en una mesa de negociación, lo vale todo", ha expuesto.

Además, ha indicado que lo que se ha compartido en la Asamblea "no es un punto de llegada, sino el punto de partida de la negociación que tenemos por delante".

RELEVO AL FRENTE DE LA SECCIÓN SINDICAL

Por otro lado, la asamblea de este lunes ha servido también para llevar a cabo un relevo en la representación de UGT. Así, José Luis Parra sustituye a Carlos Faubel como secretario general de la sección sindical de UGT en Ford Almussafes.

La candidatura de Parra ha recibido 405 votos a favor y siete votos en blanco, lo cual supone un respaldo del 98%. Por su parte, Carlos Faubel seguirá formando parte de la ejecutiva como secretario de Acción Sindical y Relaciones Institucionales.