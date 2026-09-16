UJI enmarca la docencia de Pradas en el respeto a la legalidad y entiende la "complejidad emocional" para las víctimas

Archivo - La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Jesús Lancis, enmarca en el "estricto respeto a la legalidad" la continuidad como docente en la institución de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, ya que "los procesos de selección y contratación de profesorado, también en el caso del profesorado sustituto, están regulados por normativa estatal y autonómica". Al mismo tiempo, el máximo responsable de la universidad afirma que entiende la "complejidad emocional" que para las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre supone esta situación.

"Entendemos la complejidad emocional que os genera esta situación y, por eso, reiteramos nuestro máximo respeto hacia vuestras reivindicaciones y a la memoria de las víctimas y sus familias", asevera el rector.

Así figura en un escrito dirigido este miércoles a la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, que la semana pasada había trasladado al rector su "preocupación y profundo malestar" por la incorporación, un curso escolar más, de Salomé Pradas como profesora sustituta en la universidad pública.

La Asociación subrayaba en su misiva que esta incorporación plantea "importantes cuestiones de carácter institucional, ético y moral" especialmente teniendo en cuenta que Pradas "se encuentra investigada judicialmente en el procedimiento que trata de esclarecer las circunstancias y posibles responsabilidades relacionadas con la gestión de la emergencia durante la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó la muerte de 232 personas".

Por su parte, Lancis agradece a la asociación haber trasladado su "preocupación": "Somos plenamente conscientes de que detrás de vuestro escrito hay mucho dolor y unas vivencias que han marcado de manera irreversible vuestras vidas. Por eso, antes de cualquier otra consideración, queremos reconocer y respetar vuestro sufrimiento, así como la necesidad que sentís de defender la memoria de vuestros familiares y de reclamar lo que consideráis justo".

Según Lancis, la Universitat Jaume I comparte esta "sensibilidad" y quiere reiterar su compromiso con la sociedad valenciana y, "especialmente, con todas las personas y familias que sufrieron directamente las consecuencias de aquella tragedia". Al mismo tiempo, recuerda el rector, "los derechos fundamentales amparan a todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de los procesos judiciales que puedan tener pendientes".

En ese sentido, señala que "los procesos de selección y contratación de profesorado, también en el caso del profesorado sustituto, están regulados por normativa estatal y autonómica y se tienen que llevar a cabo mediante concurso público que garantice los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito, capacidad y concurrencia competitiva".

"NO SUPONE PRONUNCIAMIENTO" SOBRE LOS HECHOS

Por tanto, Lancis argumenta que "esta actuación no supone, en ningún caso, un pronunciamiento de la UJI sobre los hechos que son objeto de investigación judicial ni una valoración o apoyo a las actuaciones individuales de ninguna de las personas implicadas".

Y asegura que corresponde a los órganos judiciales determinar las eventuales responsabilidades que se puedan derivar, a la vez que muestra confianza en que lo puedan hacer "lo más pronto que sea posible". "A la Universitat le corresponde actuar, dentro de su ámbito competencial, con respeto estricto a la legalidad y a las garantías propias de una administración pública", apostilla.