Ultiman el dispositivo de seguridad para las tres galas del Benidorm Fest 2026

Archivo - La cantante Melody actúa durante la gala final del Benidorm Fest 2025 - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) ya ha organizado el dispositivo de seguridad y sanitario que se desplegará en los próximos días con motivo de la celebración del Benidorm Fest 2026 la semana que viene en el Palau d'Esports l'Illa de la ciudad.

En estas mismas instalaciones se celebró este jueves la habitual reunión de coordinación para ultimar todos los detalles. Al encuentro acudieron técnicos y responsables de las áreas de Seguridad Ciudadana y Eventos, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Cruz Roja, Protección Civil, según informa el consistorio en un comunicado.

A los efectivos de Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía se añadirán las algo más de 50 personas que conforman el equipo de seguridad privada, mientras que en el plano sanitario está prevista la presencia en el recinto de tres ambulancias dotadas con personal médico y de enfermería.

Las galas de semifinales serán los días 10 y 12 de febrero y la final se celebrará el sábado 14. Las dos semifinales arrancarán a las 22.45 horas y, a las 22.00 horas, la gran final. En las tres jornadas las puertas del Palau d'Esports se abrirán con al menos una hora y media de antelación para que los asistentes vayan accediendo y disfrutando del ambiente previo de las galas.