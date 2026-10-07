El último trabajo conjunto de Susana Guerrero y Eduardo Infante llega al IAC

El IAC presenta el último trabajo conjunto de Susana Guerrero y Eduardo Infante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) inaugura este jueves 'La esfinge. Misterio y necesidad', una exposición comisariada por Jaime Pérez Zaragozí que reúne el trabajo conjunto de los artistas Susana Guerrero y Eduardo Infante. La muestra, integrada en el ciclo Arte en la Casa Bardín, podrá visitarse hasta el próximo 29 de diciembre.

'La esfinge' fue el resultado de la primera colaboración entre Guerrero e Infante. Ambos artistas, que comparten amistad y admiración mutua desde hace décadas, siempre habían deseado trabajar juntos y ese proyecto se hizo realidad en 2024, ha explicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

Ese año presentaron las primeras obras de 'La esfinge' en JustMad 24 en Madrid, donde una de las piezas fue adquirida para la Colección Norlinda y José Lima, "una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más importante de Portugal", ha apuntado.

Meses después, la muestra se expuso en la galería alteana Casa Bancal, dentro de la programación oficial de La Nit de l'Art, con una "gran acogida". También participó en Abierto Valencia 2024, en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) y en la Sala de la Nau de la Universitat de València (UV).

Estos últimos años, el tándem de Guerrero e Infante ha seguido inmerso en el proceso de creación y ahora aterrizan en el IAC, dentro de la convocatoria Arte en la Casa Bardín, con una "ampliación" de aquella propuesta creativa, 'La esfinge. Misterio y necesidad', en la se exponen las obras más representativas junto a las realizadas recientemente.

En un comunicado, el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha manifestado que "esta propuesta pone de relieve el talento y la capacidad creativa de dos artistas de reconocido prestigio y permite al público conocer la evolución de un proyecto artístico que ya ha tenido una importante trayectoria en espacios y citas de referencia del arte contemporáneo y que, además, ahora incorpora nuevas obras".