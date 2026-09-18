¿Por qué los umbrales de avisos por lluvia son diferentes en Valencia o Madrid? Aemet explica qué factores son decisivos

El túnel de Aldaia inundado debido a las fuertes lluvias de la pasada noche, a 17 de septiembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) subraya que los avisos nivel naranja suponen un "peligro importante", es decir, que dentro de los umbrales definidos la intensidad del fenómeno es lo suficientemente alta como para provocar "impactos graves". La diferencia con los avisos rojos es que estos suponen un "peligro extraordinario". Superados los umbrales de emisión, las zonas expuestas o vulnerables pueden sufrir "impactos muy graves" o "catastróficos".

El organismo estatal señala que el episodio de tormentas que se vivió el pasado miércoles, 16 de septiembre, en València y su área metropolitana fue "muy intenso, pero dentro de la normalidad climática".

Al mismo tiempo, considera que "es importante no sobreavisar y que los avisos rojos queden restringidos a episodios verdaderamente extraordinarios".

En un mensaje difundido en redes sociales, la agencia explica por qué un aviso rojo por lluvias se emite en la Comunitat Valenciana cuando se prevé superar 90 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en Madrid, por ejemplo, es suficiente con 60 l/m2 en una hora.

Este mismo viernes, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha pedido a Aemet que "afine" sus previsiones y revise la intensidad y la "regionalización" para "adaptarse a la nueva realidad de las lluvias" tras el último episodio de tormentas intensas registrado este miércoles en València, el área metropolitana y comarcas cercanas.

Aemet, sobre por qué hay umbrales más altos en el área mediterránea que en el resto de España, asevera que el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) establece que los niveles de aviso corresponden a tres categorías, definidas por otros tantos colores distintos (amarillo, naranja y rojo) en función del nivel de peligro.

Para la emisión de los distintos niveles de aviso, la agencia argumenta que han de superarse unos umbrales que se han determinado a partir de criterios climatológicos (fenómeno "poco o muy poco frecuente") y de los posibles impactos asociados a ese fenómeno. Este concepto asume que los impactos que un fenómeno meteorológico puede causar en la población e infraestructuras son mayores cuando su frecuencia es "muy baja".

En este punto, pone de ejemplo que unos posibles 40°C en Londres tienen consecuencias "mucho más adversas" que en Sevilla, porque en la capital inglesa "no se alcanzan casi nunca temperaturas tan altas" y, por ello, no hay una adaptación al calor extremo". En el sur de España, en cambio, hay toda una "cultura del calor".

Según Aemet, con las lluvias sucede algo parecido: en determinadas zonas geográficas, la frecuencia de los episodios de lluvias torrenciales es "mucho mayor" que en otras. El área mediterránea peninsular y las Islas Baleares recibe este tipo de precipitaciones muchas más veces que otras zonas.

No obstante, los meteorólogos de Aemet subrayan que el pasado 16 de septiembre se registraron en el Aeropuerto de Valencia 48 l/m2 en una hora. Se trata de una cifra "muy alta", pero en el entorno del aeropuerto y de la capital valenciana se han dado registros similares o más altos en los últimos años, hacen notar.

ES "IMPORTANTE" NO "SOBREAVISAR"

Dicho esto, Aemet dice que el impacto fue "grave" al llover con mucha intensidad en un área metropolitana densamente poblada; pero probablemente si se hubiese producido la tormenta en Madrid el impacto habría sido mayor, ya que nunca se ha registrado una lluvia de esa intensidad en la capital.

Todo esto, abunda Aemet, "se tiene en cuenta a la hora de establecer los umbrales". Para el organismo estatal, es "importante" no "sobreavisar" y que los avisos rojos queden restringidos a episodios "verdaderamente extraordinarios".

"El episodio del día 16 en Valencia fue muy intenso, pero dentro de la normalidad climática. Por eso, como la frecuencia de episodios de lluvias intensas en mayor en las comunidades mediterráneas peninsulares y Baleares que en el resto del país, las primeras tienen unos umbrales de emisión de avisos más elevados para las precipitaciones acumuladas en 1 y 12 horas", concluye Aemet.