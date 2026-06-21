La UNED aumenta su oferta con el Grado en IA y trabaja para implantar Comunicación "en el horizonte más cercano"

Archivo - El rector de la UNED, Ricardo Mairal, en imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La UNED llevará a cabo el próximo curso un "significativo aumento" de su oferta académica que incluye la puesta en marcha del nuevo grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial. Además, trabaja para implantar a lo largo del ejercicio 2026-2027 el triple en Filosofía, Economía y Políticas y el Grado en Comunicación "en el horizonte más cercano".

Así lo ha destacado el rector de esta universidad, Ricardo Mairal, en València, donde ha presidido la reunión de directores y directoras de centros de la UNED.

Mairal ha subrayado, en una entrevista concedida a Europa Press, que la ampliación del catálogo de titulaciones responde a una estrategia de fortalecimiento de la institución, que "está dando pasos para seguir creciendo y continuar siendo un referente".

Sobre los plazos de implementación de los nuevos títulos, ha detallado que el Grado en IA se oferta desde el inicio de curso y en el caso de Filosofía, Economía y Políticas se "atreve" a decir que también desde octubre. Sobre Comunicación, ha apuntado al mes de febrero, aunque ha preferido ser "prudente" y ha señalado que "está en el horizonte más cercano".

En el contexto de esta expansión académica, Mairal ha reivindicado el "papel fundamental" que ha desempeñado esta institución educativa desde su fundación. "La UNED nace precisamente como un proyecto que significó la democratización del conocimiento universitario, puesto que desde el principio persiguió la inclusión y la igualdad de oportunidades", ha aseverado.

"Durante 54 años, que casi 3 millones de estudiantes han pasado por las aulas de la UNED, sean sus títulos oficiales, títulos propios, cursos de extensión universitaria", ha enfatizado.

Asimismo, ha considerado que la universidad es "un vivo ejemplo de la importancia que tiene la cultura del pacto, del encuentro, del diálogo y la confianza basada en la acción conjunta entre equipos".

En este sentido, el rector ha resaltado la importancia de la colaboración interinstitucional en el modelo de la UNED, la única universidad pública que depende del Estado, pero que se desarrolla en las comunidades autónomas gracias a la constitución de consorcios con participación de administraciones muy diversas.

En este punto, ha hecho notar que esta colaboración trasciende las diferencias ideológicas y ha apostillado: "Tenemos consorcios presididos por todas las ideologías y eso hace grande a la UNED".

En el caso de la Comunitat Valenciana, Ricardo Mairal, que se dirige ya hacia el final de su mandato, ha remarcado la "interlocución fluida" y "cordialidad" que mantiene la UNED --con sedes en València, Alzira, Gandia, Xàtiva y Ontinyent-- con las instituciones de este territorio, como la Diputació de València y los ayuntamientos que participan en el consorcio, así como con la Generalitat Valenciana, al tiempo que ha dejado la puerta abierta a poder iniciar más "alianzas". Igualmente, ha destacado su "fantástica" relación con el "fuerte" sistema universitario valenciano.

"HERRAMIENTA IMBATIBLE"

Por otra parte, y respecto a los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial a las universidades, Mairal ha señalado que esta tecnología "nos proporciona una herramienta imbatible para gestionar y acceder al conocimiento", pero ha advertido en que "debemos hacer otras cosas en las clases" enfocadas en valores como "el trabajo en equipo, la capacidad expositiva, la empatía, cultivar valores que una inteligencia artificial no te lo proporciona, pero un humano sí".

Aquí, ha incidido en que la UNED "no es una universidad online, sino una universidad semipresencial", ya que, además de la impartición de clases online ofrece tutorías presenciales en sus centros asociados. Esto ha hecho, ha resaltado, que esta universidad no solo siga siendo la de las segundas oportunidades --que es algo fundamental y de lo que nos sentimos muy orgullosos"--, sino que además, en los últimos años ha conseguido rebajar considerablemente la edad media de su alumnado.