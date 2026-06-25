La Unidad de Violencia sobre la Mujer realiza el seguimiento de 2.421 casos de víctimas en VioGén en Castellón

La Unidad de Violencia sobre la Mujer realiza el seguimiento de 2.421 casos de víctimas en VioGén - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CASTELLÓ 25 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Castellón mantiene la coordinación y seguimiento en la provincia de 2.421 casos activos de mujeres víctimas dentro del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Esta Unidad, integrada orgánicamente en la Subdelegación y dependiente funcionalmente del Ministerio de Igualdad, tiene como función primordial el seguimiento de los casos de violencia sobre la mujer que se producen en la provincia, así como el seguimiento y coordinación de los recursos y servicios que la Administración General del Estado tiene para la atención y protección directa de las mujeres víctimas de violencia de género.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha destacado que la lucha contra la violencia machista "es una prioridad" y ha recalcado la "importancia de implicar a todas las instituciones, administraciones y partes destacadas en el proceso como agentes sociales, policiales, judiciales, etcétera, para incidir en la obligada coordinación para dar una respuesta rápida e incluso anticipada a las víctimas de la violencia de género".

Así, ha puesto en valor el trabajo que se realiza desde la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Castellón para impulsar la colaboración, definir protocolos, asegurar el seguimiento y acompañamiento a las víctimas, así como fomentar la coordinación de cuerpos policiales y su integración en el sistema VioGén.

En la actualidad, la Unidad realiza el seguimiento de 2.421 mujeres víctimas que están incluidas como casos activos en VioGén y, por ello, son objeto de control policial y evaluación continua de los niveles de riesgo. Así, la Subdelegación ha acogido recientemente la Comisión Técnica de Violencia de Género, una reunión para la coordinación técnica e interinstitucional de los casos activos en el municipio de Castelló de la Plana, que alcanzan las 572 mujeres víctimas -en diferentes niveles de riesgo-. Se trata de un órgano para la prevención, coordinación y protección de las mujeres que están incluidas en el sistema.

Al encuentro asistieron miembros de la Policía Local de Castelló -que realizan el seguimiento de 273 de las víctimas-, la Policía Nacional -que realiza el seguimiento de otras 299 mujeres víctimas-, así como profesionales de los Servicios Sociales y del Servicio de Igualdad de Oportunidades (SIO) del Ayuntamiento de Castelló, el Centro Mujer 24 horas, los recursos residenciales locales -viviendas tuteladas-, la Generalitat, Salud Pública, el Departamento de Salud del Hospital General de Castellón y la Oficina de Atención a las Víctimas.

ESPACIOS DE COORDINACIÓN

Las Comisiones técnicas y Mesas Psicosociales de Violencia de Género se constituyen como espacios de coordinación técnica e interinstitucional que reúnen a profesionales de los servicios sociales -servicios sociales municipales, agentes de igualdad y la Red de Centros Mujer-, del ámbito sanitario, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local- y del ámbito jurídico -Oficinas de Atención a las Víctimas- para evaluar los riesgos, diseñar itinerarios de recuperación y garantizar la protección integral de la víctimas de la violencia machista.

A lo largo del año, y convocadas desde la Subdelegación del Gobierno semestralmente, se realizan reuniones con 26 ayuntamientos de la provincia y siete mancomunidades que representan otros 58 municipios. Además, en próximas fechas se incorporarán a estas reuniones de seguimiento tres nuevas mancomunidades -las de Pla de l'Arc, Alto Palancia y Castelló Nord- que engloban 36 municipios más, con lo que se llegará a 120 localidades.

La jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, Rosa Marco, ha expliado que, a través de estas Comisiones Técnicas y Mesas psicosociales, "se promueve la coordinación entre los profesionales de distintos recursos e instituciones que atienden y protegen a estas víctimas".

"En ellas se realiza un seguimiento individualizado de cada víctima residente en los distintos municipios de nuestra provincia que consiste en conocer los mecanismos y medidas existentes para proteger y así lograr la recuperación de estas víctimas, constatar que todo está funcionando correctamente y ofrecer a las víctimas todos los recursos y derechos que tienen reconocidos legalmente", ha indicado.

El objetivo es tener constancia de la situación en la que se encuentran las victimas con perfiles de mayor vulnerabilidad, analizar las medidas judiciales adoptadas y los recursos que se han puesto a su disposición y las actuaciones y atenciones en todos los ámbitos llevadas a cabo con estas víctimas.

Por otra parte, en estas Comisiones técnicas y Mesas Psicosociales se ofrece información a las personas participantes sobre novedades en materia de violencia de género como puedan ser medidas legislativas, ampliación de derechos, creación de nuevos recursos, uso de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre otras, con el fin de mantenerles al día de la nueva legislación y los nuevos recursos puestos en funcionamiento para atender a estas víctimas.