La Unión de Consumidores exige al festival Blackworks de Sagunt que devuelva las entradas si se cancela

Imagen de archivo de un evento Blackworks - BLACKWORKS

VALÈNCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV) reclama a la organización del festival Blackworks Open Air en Sagunt (Valencia), que tenía previsto celebrarse este fin de semana pero su montaje fue paralizado al carecer de autorización, que proceda a comunicar si dispondrá de las licencias correspondientes o, de lo contrario, devuelva inmediatamente el coste de las entradas, bonos, suplementos y pulseras prepago.

Así lo solicita la organización después de que la Policía Local de Sagunt se personara este pasado martes en la explanada de la antigua factoría de acero del Port de Sagunt para paralizar el montaje, puesto que al Ayuntamiento no le consta la autorización de la Generalitat --los terrenos son de su propiedad-- ni se había solicitado al consistorio la necesaria licencia para poder llevar a cabo el festival. la parcela se encuentra ubicada dentro del ámbito de protección del Alto Horno n.º 2, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

En un comunicado, la Unión de Consumidores advierte que una cancelación del festival, dada la inmediatez de las fechas previstas para su celebración, "supondrá un mayor perjuicio para las personas afectadas, por los gastos de desplazamiento y los gastos de alojamiento en los que ya hayan podido incurrir y que no puedan ser reembolsados".

Además, la organización exige a la empresa promotora del festival que aclare la participación de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, "cuya imagen aparece en el cartel del festival en la propia página web de evento".

Se da la circunstancia de que "hace exactamente un mes", la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana instó a la promotora del Festival de Les Arts a que, ante la cancelación de la segunda jornada, procediera a la total devolución del coste de las entradas, abonos y medios propios de pago, de los dos días del evento.

"La celebración de festivales en la Comunitat Valenciana ha dejado, en menos de un mes, a miles de personas afectadas o a punto de serlo, entre el Festival de les Arts de València, el Reggaeton Beach Festival de Alicante y , ahora, muy probablemente, el Festival Blackworks de Sagunt", lamenta el secretario de la UCCV, Francisco Rodríguez.

Ante esta situación, la organización ha puesto de manifiesto ante las consellerias de la Generalitat implicadas en la protección de las consumidores y usuarios, la celebración de eventos y espectáculos y la promoción del turismo en la Comunitat Valenciana que "es imprescindible abordar de forma urgente la inmediata modificación de la normativa actual, de competencia autonómica, para asegurar la devolución del importe de las entradas y los perjuicios que pueda suponer lo que ya viene siendo habitual: la cancelación de festivales."

Desde la UCCV subrayan que "siempre" han defendido el potencial de la Comunitat Valenciana para la celebración de eventos y festivales, y al sector del ocio como motor económico esencial, pero consideran necesario "una mejor regulación y una mayor seguridad y garantías ante la realidad actual y el enorme perjuicio económico para las personas afectadas, que en muchas ocasiones se ven imposibilitadas de recuperar el dinero invertido en entradas, bonos y pulseras prepago, sin que las empresas promotoras acepten el arbitraje de consumo como medio de resolución de conflictos y obliguen a las personas consumidoras a acudir a la vía judicial para defender sus legítimos derechos, con el consiguiente perjuicio que ello conlleva".