La Universidad Católica de Valencia retoma este martes la normalidad en todas sus sedes tras las lluvias

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Valencia (UCV) retoma este martes la normalidad en sus actividades académicas, extraacadémicas, investigadoras, así como las administrativas y de gestión, en todas sus sedes y campus tras el episodio de lluvias de este lunes.

Durante la jornada de hoy, debido a la alerta meteorológica, la UCV ha impartido su actividad docente en modalidad híbrida, presencial y online, y todas sus sedes han permanecido abiertas. Las clases se han impartido en su horario habitual, según ha informado la institución académica en un comunicado.

El rector de la UCV, José Manuel Pagán, ha señalado a la comunidad universitaria que la situación en la provincia de Valencia en este momento "obliga a ser prudentes en los desplazamientos". Por este motivo, en función de la evolución meteorológica, se comunicará cualquier modificación al respecto.