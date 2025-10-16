La Universitat de València lidera el Ranking CYD de universidades sostenibles

En el 'top 10' también aparece la Universidad de Alicante

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) lidera el ranking que la Fundación CYD ha elaborado para destacar las universidades más sobresalientes "por su compromiso social y medioambiental".

Así, la Universitat de València-Estudi General, Girona, Málaga, Almería, Salamanca, Sevilla, Vigo, Alicante, Granada y Jaén encanezan esta clasificación, incluida en el 'Análisis CYD universidades sostenibles', que aborda el rol de las instituciones españolas de educación superior ante los grandes retos sociales y medioambientales.

"El Ranking CYD universidades sostenibles integra 16 indicadores y representa un instrumento relevante de evaluación comparativa, con enfoque cuantitativo para estas dimensiones sociales desarrollado en el Sistema Universitario Español. Su objetivo es proporcionar una visión estructurada y objetiva sobre el grado de implicación y desempeño de las universidades en estas áreas", explica, en un comunicado, Ángela Mediavilla, responsable del gabinete técnico de la Fundación CYD.

Este análisis se complementa con el Buscador CYD universidades sostenibles, en el que se pueden consultar online 316 iniciativas que promueven 70 universidades españolas en materias de igualdad, frente a la discriminación y el acoso, inclusión, acción social, promoción de la salud y sostenibilidad medioambiental.

Los responsables del estudio ponen de manifiesto que la sostenibilidad se ha integrado de manera significativa en las universidades españolas. Así, la gran mayoría (82,19%) dispone de responsables o unidades específicas y aplica criterios ambientales en la contratación de proveedores de materiales o servicios (79,45%).

Ante la generación de residuos --de promedio anual, las universidades generan 129.931 kilos de materia orgánica y 60.152 kilos de papel y cartón-- todas las universidades públicas y el 93,10% de las privadas tiene programas de reciclaje y el 84,93% cuenta con programas para reducir el uso de papel y plástico.

La gran mayoría de universidades (89,04%) utiliza agua de riego para las áreas verdes o jardines y para reducir su uso el 52,27% de las universidades públicas incorpora plantas autóctonas resistentes a la sequía y el 51,72% de las privadas emplea sistemas de riego inteligente.

El 93,15% de las universidades dispone de fuentes con agua potable gratuita. El 94,52% promueve iniciativas sobre un uso consciente del agua, y entre las medidas más extendidas para un consumo sostenible se incluyen la grifería eficiente (86,30%), cisternas de doble descarga (73,97%) y el mantenimiento de los dispositivos consumidores de agua de los edificios y las tuberías (69,86%).

En relación con la gestión de la energía, el 93,15% de las universidades usa fuentes renovables, en la gran mayoría opta por la energía fotovoltaica (87,67%). Para mejorar y optimizar el consumo de energía, el 91,78% de las universidades cuenta con un plan estratégico y un 95,89% realiza acciones para fomentar la eficiencia y ahorro energético en las instalaciones y equipos.

Entre las medidas para un consumo energético sostenible, destacan la iluminación LED (89,04%), la instalación de nuevos equipos de climatización (86,30%) y el ajuste del clima y la luz al uso de los espacios (82,19%). En general, se observa una mayor implementación de medidas de ahorro entre las universidades públicas.

MOVILIDAD

Fomentar el uso de transporte sostenible es otra de las medidas mayoritarias (90,41%) que adoptan las universidades, destacando los estacionamientos de bicicletas y patinetes, que implementan todas las universidades públicas y una amplia mayoría de las privadas (93,10%). Cerca del 89% de las públicas y el 59% de las privadas cuentan con carril bici en sus inmediaciones, mientras que en menor medida las universidades (más de un 53% de las públicas y cerca de un 11% de las privadas) ofrecen un servicio gratuito de bicicletas.

El 91,78% de las universidades cree estar preparada para afrontar los desafíos futuros en sostenibilidad. Para ello adopta innovaciones como la instalación de paneles solares y/o turbinas eléctricas (83,56%), la implementación de sensores y análisis de datos (73,97%) o la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos (67,12%), entre otras.

ACTUACIÓN FRENTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

El informe también se fija en la labor de las universidades en formación e investigación sobre el cambio climático: cerca del 70% ofrece asignaturas optativas sobre este fenómeno y un 53,42% tiene centros de investigación.

Por otro lado, señala que las universidades públicas invierten, de promedio, 832.183 euro en su gestión y acciones de sostenibilidad medioambiental, una media superior a la de los centros privados, que se cifra en 592.704 euro.

Por último, las universidades monitorizan su impacto en el entorno natural: más del 90% cuenta con registros de consumo eléctrico y de agua, el 79,45% registra su huella de carbono y el 87,67% tiene un registro para su gestión de residuos.