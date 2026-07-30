La Universitat de València retransmitirá en directo el eclipse del 12 de agosto

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VALÈNCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) retransmitirá en directo por su web y por Youtube el eclipse del 12 de agosto, en un acto coorganizado por Fernando Ballesteros y Julia Suso, integrantes de su Observatorio Astronómico. El eclipse será un fenómeno histórico que en Europa solo será visible en Islandia, parte de la Península Ibérica y las Islas Baleares.

La emisión de la UV, con dos cámaras, se hará desde la cúpula del edificio de Rectorado, el antiguo Observatorio Astronómico, y comenzará a las 19.30 horas, de forma que cubrirá el momento en que la luna empiece a tapar el disco solar, a las 19.38 horas, hasta que se ponga el sol, sobre las 21 horas.

Una de las cámaras estará acoplada a un telescopio y mostrará de cerca el Sol de manera continua, mientras la otra mostrará la ciudad de València tal y como se ve desde esta cúpula, con el Sol sobre ella, de forma que se contemplará el proceso de cómo poco a poco se va oscureciendo la luz a medida que el disco solar se va cubriendo, detalla la institución académica.

La retransmisión desde el edificio de Rectorado contará con la ayuda del especialista en video astronómico Javier Díez. Posteriormente, el eclipse solar estará disponible en el canal del Observatorio Astronómico de la UV.

Este eclipse forma parte de una secuencia de fenómenos astronómicos que se podrán vivir en muy poco de tiempo, puesto que en 2027 habrá otro eclipse total de sol en la Península Ibérica y en 2028 un tercer eclipse, anular, que también se podrá ver desde Valencia.

La UV ha participado a nivel institucional en el comité del eclipse creado por la Generalitat para coordinar las acciones sobre esta efeméride. Por parte de la UV han participado Beatriz Ramírez como representación del Aula del Cel. Fruto de esta colaboración se han elaborado algunos videos de propuesta didáctica.

Desde la Universitat se han realizado conferencias sobre el eclipse y sobre cómo observarlo con seguridad, por Amelia Ortiz y Fernando Ballesteros (Observatorio Astronómico) y por parte de Juan Fabregat, Iván Martí y José Carlos Guirado (departamento de Astronomía y Astrofísica).

El eclipse del miércoles 12 de agosto se podrá seguir en la web de la UV y en el enlace https://youtube.com/live/P9BFgprSZko.