UPTA advierte que aumentan los "autónomos pobres" en la Comunitat Valenciana y el 30% declara menos de 700 euros al mes

Archivo - El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, en una imagen de archivo- María José López - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha afirmado este jueves en València que la rebaja del IVA aplicado a los carburantes es "una medida equivocada" porque "no ha supuesto una bajada del precio del combustible", y ha defendido que se establezcan límites de precios.

"Tenemos que empezar decirlo alto y claro: aquí alguien se está forrando en pleno mes de marzo con lo que los autónomos fundamentalmente necesitamos, que es el carburante para los vehículos de miles de actividades económicas", ha aseverado, en una rueda de prensa junto al secretario general de UGT PV, Tino Calero, para abordar la situación del colectivo autónomo en la Comunitat Valenciana.

Abad ha señalado que los costes de producción están afectando a "miles de trabajadores autónomos en el conjunto del Estado" y que el Gobierno de España se equivoca en dos cosas". En primer lugar, "se equivoca en que solamente vaya a haber una medida para bajar el precio del carburante, que ha sido evidentemente una medida equivocada porque bajar el IVA no ha supuesto una bajada del precio del combustible".

Abad ha expuesto que la situación afecta a "miles de actividades económicas", y no solo al sector primario y del transporte, por lo que ha defendido que la bonificación de 20 céntimos no debería aplicarse solo al sector primario y del transporte.

También se ha mostrado partidario de que desde el Gobierno "hubiesen topado los precios". "Nos parece que esa era la mejor decisión para que no se especulara con el precio del carburante y no viéramos la vergüenza que estamos viendo hoy con los precios de los carburantes en la Comunitat Valenciana y en el resto de España", ha dicho.

RECLAMA UN PAQUETE DE MEDIDAS A LA GENERALITAT

Por otro lado, el presidente de UPTA ha subrayado que esta "crisis también es un problema para el gobierno de la Generalitat" y ha reclamado que hay "un conjunto de medidas que se tiene que poner en marcha por parte del Gobierno de la Generalitat de forma urgente".

En concreto, ha pedido al Consell medidas para aportar liquidez a los autónomos "porque si no se paga la cadena de proveedores, vamos a tener un problema de otras características" que va a implicar despidos, ha advertido.

Igualmente, ha añadido que la semana que viene comenzará la liquidación del primer trimestre del año y ha pedido aplazamientos del pago de los impuestos autonómicos a los autónomos que no tengan liquidez.

Abad se ha referido también a la exigencia al Gobierno central de que ponga en funcionamiento el cese de actividad extraordinario diseñado junto a los agentes sociales para los autónomos que demuestren que han perdido un 20% de facturación debido a las circunstancias.

"Ese mismo mecanismo se tiene que aplicar en la comunidad. Todos los autónomos que hayan tenido un 20% de pérdida de facturación debido a la situación de la crisis y de la guerra en Irán deben tener posibilidad de recibir compensaciones de la propia Generalitat para poder sofocar de una manera adecuada las contingencias que vayan sucediendo a lo largo de estas próximas semanas", ha reclamado.

Abad ha advertido de que se van a producir "fluctuaciones económicas brutales" debido al encarecimiento de la energía y ha apuntado que la Generalitat baje su margen del impuesto a la energía.

Por su parte, el secretario general de UGT PV, Tino Calero, también ha defendido la "necesidad de que la Comunitat Valenciana ponga en marcha medidas que sirvan para complemntar las que ha puesto en marcha el Gobierno de España" y ha puesto el foco en las consencuencias del condlictos para el sector del azulejo castellonense, en el que ya se han incrementado los ERTE derivados del incremento del precio del gas y la caída de demanda en páises del Medio Oriente.

IVA FRANQUICIADO

Respecto al IVA franquiciado para los autónomos, para permitir a los autónomos no pagar ni declarar el IVA si facturan menos de 85.000 euros anuales, Eduardo Abad ha valorado que es "un buen sistema" pero cree que va a beneficiar fundamentalmente a "profesionales altamente cualificados, precisamente a los que no soportan IVA", pero "no va a beneficiar al que tiene una tienda pequeña, un pequeño restaurante, al que es un albañil o un fontanero". "Y eso tiene una imputación limitada", ha advertido.

Abad ha remarcado que esta medida no es "una ocurrencia" de Junts sino una cuestión que desde hace dos años han estado trabajando las organizaciones económicas y sociales con el Gobierno, y que "la vicepresidenta tomó la decisión de no ponerla en marcha, pese a que se había alcanzado un acuerdo con las organizaciones y los agentes sociales". "Nos pareció un error", ha comentado.

El presidente de UPTA ha preguntado si "va a convivir el sistema de IVA de franquicia con el de módulos" y qué ocurriría con los autónomos que se rigen por módulos, 70.000 de ellos en la Comunitat Valenciana.

"Yo veo que hay partidos políticos que parece que han conseguido la panacea, pero nadie explica cómo va a quedar el sistema de módulos. Y el sistema de módulos para los autónomos es muy importante. Y dos sistemas de imputación de IVA en España no va a haber a la vez, no lo permite Europa", ha expuesto.

Abad ha preguntado si bajará el umbral del límite de la tributación por módulos, que está actualmente 250.000 euros, y ha lamentado que "se están haciendo experimentos sin haberlos cerrado totalmente". Ha incidido en que Portugal ha puesto el umbral en 16.000 euros, "otros países europeos lo han bajado a 6.000 euros y la mayoría de ellos están en 25.000 o 30.000 euros".

"En España somos los campeones, lo queremos en 85.000 euros", ha agregado, antes de insistir en que esta cuestión "no se ha discutido lo suficiente para saber cómo va a funcionar y saber si van a convivir distintos sistemas de IVA en el ámbito tributario español".

Además, ha lamentado que "las grandes empresas en nuestro país tributan en un tipo marginal del 7% y los autónomos tributamos en un tipo marginal del 28%, y esta es la gran diferencia". "La reforma fiscal no viene por imponer un sistema de IVA de franquicia o por retirar los módulos", ha añadido.

"La persona que tiene un pequeño negocio a pie de calle va a seguir sufriendo la misma fiscalidad que tenía a día de hoy, que es lo que no ha cambiado, y eso es lo que nos parece de verdad dramático. Por eso, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir peleando para que esto cambie", ha concluido.