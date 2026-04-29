UPTA alerta de que la escalada de alquileres dispara los costes del pequeño comercio y expulsa a autónomos del centro

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VALÈNCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha advertido de que la escalada de alquileres dispara los costes del pequeño comercio y expulsa a autónomos del centro urbano.

En concreto, la entidad ha presentado un estudio sobre la evolución del precio de los locales comerciales de menos de 100 m2 y de la vivienda en la Comunitat Valenciana, en el que concluye que ambos mercados están fuertemente tensionados, con incrementos acumulados de entre el 25% y el 35% en los últimos cinco años (2020-2025).

El informe sitúa el precio medio de los locales comerciales de menos de 100 m2 en la Comunitat entre 6 y 14 euros por metro cuadrado, aunque advierte de que estos valores no reflejan la realidad en las zonas con mayor actividad económica y presión turística.

En los centros urbanos y principales calles comerciales, donde se concentra el consumo, los precios mensuales de un local tipo de 80 m2 alcanzan: Valencia: entre 1.200 y 2.200 euros al mes; Alicante: entre 1.100 y 2.000 euros al mes; Castelló: entre 900 y 1.600 euros al mes; Elche: entre 900 y 1.500 euros al mes; y Benidorm: entre 1.200 y 2.300 euros al mes.

UPTA ha subrayado que los precios más bajos se registran en zonas periféricas o con menor actividad, "lo que no representa el coste real de emprender en áreas con demanda efectiva", ha expuesto.

EL ALQUILER: HASTA EL 45% DE LOS COSTES DE UN NEGOCIO

Según el estudio, el alquiler del local comercial supone entre el 35% y el 45% de los costes directos de un pequeño negocio en la Comunitat, consolidándose como el principal factor de presión económica sobre el comercio de proximidad.

El informe destaca que una parte significativa de los autónomos con negocio tiene, además, que hacer frente al alquiler de su vivienda, lo que genera una doble carga económica estructural que intensifica la presión sobre la viabilidad de sus actividades.

Por su parte, el mercado de la vivienda mantiene una tendencia claramente ascendente en la Comunitat. La media autonómica se sitúa entre 10 y 13 euros por metro cuadrado, con incrementos cercanos al 7% en el último año y una subida acumulada de entre el 25% y el 35% desde 2020.

Por ciudades, los precios se sitúan, en Valencia, entre 12 y 15 euros por metro cuadrado; en Alicante, entre 11 y 14 euros por metro cuadrado; en Benidorm, entre 13 y 16 euros por metro cuadrado; en Castelló, entre 10 y 12 euros por metro cuadrado y, en Elche, entre 9,5 y 11,5 euros por metro cuadrado.

UPTA ha identificado la especulación urbanística como uno de los principales factores detrás de esta subida simultánea de precios, señalando la retención de inmuebles, la concentración de la propiedad y la presión del mercado turístico como elementos determinantes.

El estudio confirma que ambos mercados han evolucionado de forma paralela entre 2020 y 2025, especialmente en ciudades como València y Alicante y en zonas turísticas como Benidorm, donde la presión sobre el suelo es más intensa.

La combinación del aumento de los alquileres comerciales y de vivienda genera un impacto significativo sobre los autónomos: el alquiler del local puede alcanzar hasta el 45% de los costes del negocio, mientras que el incremento del coste de vida agrava aún más la situación, favoreciendo la expulsión progresiva de actividades económicas de los centros urbanos.