La UV inaugura en La Nau una exposición sobre los espacios de afectividad entre mujeres

Girar como planetas - RICARDO RUIZ ALTRESTUDI

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (UV) inaugura este martes a las 18.00 horas la exposición 'Girar como planetas que rotan en su prado nocturno. Espacios de afectividad entre mujeres', una propuesta colectiva que explora los vínculos afectivos entre mujeres a través del arte contemporáneo.

La muestra reúne obras de 19 artistas y propone un recorrido por distintos lenguajes artísticos --fotografía, pintura, instalación, audiovisual, escultura, cerámica y textil-- para abordar temas como el deseo, la amistad, la complicidad, las genealogías afectivas o las formas de cuidado compartido, ha detallado el centro universitario en un comunicado.

La exposición se presenta en la Sala Estudi General del Centre Cultural La Nau y está comisariada por la profesora de la UV Mireia Ferrer Álvarez. Podrá visitarse hasta el 31 de mayo.

El proyecto se adentra en los afectos y desafectos entre mujeres a partir de prácticas artísticas contemporáneas que dialogan con la experiencia, la memoria y las genealogías emocionales. La muestra se articula en torno a varios marcos de resonancia, como 'In illo tempore' (en otro tiempo), el 'continuum lesbiano', la invisibilidad o la diferencia específica, que funcionan como campos abiertos donde se entrecruzan relatos, tiempos y cuerpos.

Las obras presentes exploran territorios "sensibles y experienciales" donde conviven "lo vulnerable y lo poderoso". A través de imágenes, objetos y materiales diversos, las propuestas construyen un paisaje de afectividades que desafía los discursos heteronormativos y recupera historias, vínculos y relatos que han quedado fuera de la narrativa histórica dominante.

Para la comisaria Mireia Ferrer Álvarez, "ni somos tan sororas ni tan malas entre nosotras". "Los tópicos solo funcionan en la superficialidad y han tenido por objetivo desmontar el enorme poder que ha emanado de las relaciones entre mujeres a lo largo de la historia", ha comentado.

A su juicio, es "un espacio que escapa al dominio heteropatriarcal y en el que se dan relaciones de todo tipo, fundamentadas en el vínculo como motor de unión y creación de lo colectivo, pero también, en el desencuentro y la incomprensión". "La lectura de las relaciones entre mujeres merece una mirada más amplia y diversa y, lo que es más importante, merece una mirada propia", ha agregado.

La muestra de voz a una serie de artistas como Nucbeade, Marta Galindo, O.R.G.I.A, Yera Moreno, Hanna Jarzabek, Andrea Rodríguez, Núria Martínez Seguer, Olalla Gómez Valdericeda, Mercedes Azpilicueta, Isabel Martín y Paula Yubero, Laia Arqueros, Isabel Cordovil, BajoRufián y Sara Mono, cuyas obras configuran esta constelación de miradas y prácticas.

Con motivo de la inauguración, a las 19.30 horas tendrá lugar la performance 'Botánicas-Herbarium to E.D.', una lectura performativa a cargo de Yera Moreno y Melani Penna. La propuesta surge de un gesto visual y poético de reapropiación queer de la taxonomía botánica en homenaje a la poeta Emily Dickinson y a su compañera Susan Gilbert. En esta acción, distintas voces recuperan relatos borrados por el discurso histórico, donde imagen y palabra ficcionan historias que existieron pero que rara vez fueron contadas.

La exposición cuenta con obras procedentes de diferentes colecciones y prestadores, entre ellas, Colección Fundación Montemadrid, Chiquita Room, Prats Nogueras Blanchard (Barcelona/Madrid), Galería Pedro Cera, Fundación Genalguacil Pueblo Museo, Galería Antonia Puyó, Collection of Staten Island Historic Society, Camden Public Library, The Metropolitan Museum of Art (Nueva York), Mount Holyoke Archives and Special Collections e Imaginart Gallery.

Está organizada por el Vicerectorat de Cultura i Societat y el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, con el apoyo del Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives y con la colaboración de la Generalitat Valenciana.

El proyecto se enmarca en el programa 'Els Valors de la Universitat: art, restitució i memoria', que se desarrolla en el marco del compromiso de la Universitat de València con los derechos humanos, la justicia social y la inclusión social dedicado a promover propuestas culturales que fomentan la diversidad, la reflexión crítica y el compromiso social.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

La exposición cuenta, además, con un amplio programa de actividades complementarias, todas ellas de carácter gratuito. Entre ellas se incluyen visitas guiadas, un seminario que se celebrará el 15 de mayo en la Facultat de Geografia i Història, y un ciclo de cine.

El seminario propone un espacio de reflexión y experimentación en torno a las pedagogías y metodologías desviadas LGTBIQ+ aplicadas a la enseñanza y la investigación en Historia del Arte.

Asimismo, la facultad acogerá el ciclo 'La pantalla invisible. Cicle de cinema lesboafectiu', que analiza cómo la cinematografía internacional ha abordado las relaciones lésbicas desde una mirada situada. El programa incluye la proyección de tres obras que recorren distintos momentos del siglo XX y ofrecen una aproximación diacrónica y transversal a estas representaciones.

Se trata de películas realizadas con la participación de mujeres, ya sea en la dirección, en el guion original o en ambos ámbitos, que articulan una voz propia dentro del panorama cinematográfico. Cada proyección contará con la participación de especialistas que introducirán y contextualizarán las obras, además de abrir un debate posterior con el público.